Carl Zeiss Jena überrollt den BAK - Niederlagen für Meuselwitz und Luckenwalde

Die Regionalliga Nordost startete am Freitag mit Abstiegskampf: Für den ZFC Meuselwitz gab es trotz früher Führung gegen Lok Leipzig nichts zu holen, Luckenwalde verlor gegen Viktoria Berlin. Richtig auf die Pauke schlug der FC Carl Zeiss Jena, der beim Berliner AK mit 8:1 triumphierte.

Ziane gibt für Lok Leipzig den Startschuss

Für den ZFC Meuselwitz ging es am Freitag gegen den 1. FC Lok Leipzig darum, zumindest Platz 15 zu untermauern, der zur Rettung womöglich reichen könnte. Die Thüringer starteten vielversprechend, nach Vorlage von Bock bugsierte Fischer den Ball im zweiten Anlauf über die Linie (9.). Leipzig, das vorher mit richtig Schwung aus der Kabine gekommen war, musste das erstmal verdauen, sodass bis zum Pausenpfiff der Offensivdrang der Gäste etwas moderater ausfiel. Chancen auf dem Ausgleich waren aber vorhanden. In der zweiten Halbzeit kippte die Begegnung innerhalb weniger Minuten: Erst umkurvte Ziane ZFC-Torwart Plath und schob ein (58.), dann brachte Pfeffer die Leipziger mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung (61.). Meuselwitz musste jetzt mehr riskieren und fing sich in der 67. Minute prompt ein Konter-Gegentor von Ogbidi ein, der Plath mit einem Lupfer überlistete. Vor diesem 1:3 wollten die Heimfans im gegnerischen Strafraum ein Foul an Trübenbach gesehen haben. Die Wut darüber konnte Meuselwitz nicht mehr gewinnbringend nutzen, der 1. FC Lok feierte einen verdienten Auswärtssieg.

Jena gelingt beim BAK fast alles

Carl Zeiss Jena hat mit dem Kampf um Platz eins höchstwahrscheinlich nichts mehr zu tun. Das hinderte die Elf von René Klingbeil am Freitag beim Berliner AK allerdings nicht daran, eine nachhaltige Duftmarke zu hinterlassen. Dahlke verwertete in der 5. Minute einen Eckstoß per Kopf zur frühen Führung. Davon angestachelt kam Jena richtig in Fahrt. In der 13. Minute nahm Wolf eine Hereingabe direkt, seinen Schuss fälschte Yamada ins eigene Netz ab. Nicht einmal 120 Sekunden später schlug Dahlke erneut zu, Gipson flankte, und der Carl-Zeiss-Angreifer vollendete erneut per Kopf. Mit einem Abstauber-Tor brachte Yajima die Berliner zumindest auf 1:3 heran (25.). Auch wenn der FCC danach in einigen Momenten so wirkte, als würde er etwas nachlässig werden, schlug er in der 33. Minute erneut zu. Nach Ballgewinn im Mittelfeld schaltete Jena schnell um, Verkamp wurde mit einem Steilpass in Szene gesetzt und verwandelte mit einem Heber zum 4:1-Halbzeitstand. Nach Wiederanpfiff ging es ereignisreich weiter: Berlins Sussek schubste Verkamp und sah Gelb-Rot (49.). Fünf Minuten darauf führten die an diesem Tag brutal effizienten Jenaer einen Eckball kurz aus, Lämmel nahm Maß und versenkte die Kugel zum 5:1 im Netz. Die Gäste hatten noch nicht genug, spielten in Überzahl richtig tollen Fußball. Lämmel erhöhte in der 69. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 6:1. Doppelpack Dahlke, Doppelpack Lämmel, in diese Riege wollte sich auch der erst in der 70. Minute eingewechselte Vasileios Dedidis einreihen. In der 84. Minute erzielte er mit einem Kopfball das 7:1, kurz darauf scheiterte er aber am Pfosten. Der Schlusspunkt zum 8:1 war Ohurtsov vorbehalten, der nach einer Freistoßhereingabe von Petermann einnickte (89.). Was für eine Leistung von Carl Zeiss Jena.

Luckenwalde verliert nach Führung

Der FSV Luckenwalde braucht noch ein paar Punkte, um sicher am rettenden Ufer zu bleiben. Am Freitag gegen den FC Viktoria 1889 Berlin schoss Gollnack in die Brandenburger in der 19. Minute in Führung. Doch die Gäste aus der Hauptstadt hatten eine schnelle Antwort parat, Theisen erzielte in Minute 24 den Ausgleich. In der 39. Minute ging Viktoria nach einem Konter durch Seiffert sogar in Führung. Der Auswärtssieg nahm spätestens in der 53. Minute konkrete Formen an, als Theisen seinen zweiten Treffer markierte. Der FSV bäumte sich aber noch mal auf, Jannene verkürzte nach einem Eckball auf 2:3 (69.). Doch zu mehr reichte es nicht mehr, die Punkte nahmen die Gäste mit. Da am Freitag auch Meuselwitz verlor, fiel die Niederlage für Luckenwalde nicht besonders schwer ins Gewicht.

Auch Lichtenberg hofft noch

Am Samstag wartet lediglich eine Partie, doch die hat durchaus große Bedeutung für den dabei beteiligten SV Lichtenberg 47. Zwar könnte auch Rang 16 am Ende der Saison den Klassenerhalt bedeuten, weil dafür aber nach aktuellem Stand der Nordost-Meister den Aufstieg in die 3. schaffen müsste, sollte man sich tunlichst nicht darauf ausruhen. Ein Sieg würde die Nerven beruhigen, doch die 47er holten aus den letzten fünf Partien auch nur einen einzigen Punkt. Gegen die kleine Hertha, die mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien hingegen sehr gut drauf ist, wird die Aufgabe anspruchsvoll.

Erfurt erhält die Drittliga-Lizenz

Am Sonntag ist dann einer der beiden Titelanwärter dran (Energie Cottbus spielt nach dem Erreichen des Endspiels im Landespokal Brandenburg erst am Dienstag in der Liga gegen den BFC Dynamo): Auf Rot-Weiß Erfurt lastet nach dem jüngsten Ausrutscher also ordentlich Druck, zumindest vorzulegen. Ein weiterer Punktverlust könnte sonst schon zu einer kleinen Vorentscheidung führen. Zumindest die Drittligalizenz hat der Verein erhalten, sie sei "unter geringfügigen Auflagen" genehmigt worden, wie der Verein schreibt. "Die Mitteilung des DFB ist sehr erfreulich und ein toller Erfolg für den Verein, ist sie doch Anerkennung für die geleistete Arbeit der letzten Jahre", so Geschäftsführer Franz Gerber. Die zu erfüllenden Auflagen "stellen keine großen Hürden dar". Mit Germania Halberstadt geht es sportlich nun gegen einen Gegner, der selbst noch ums Überleben in der Liga kämpft und weiter jeden Punkt braucht, um zumindest Konkurrent TeBe unter sich auf dem einzig sicheren Abstiegsplatz zu halten.

Tennis Borussia selbst bekommt es am Sonntag mit der VSG Altglienicke zu tun. Es ist kein schlechter Zeitpunkt für das Schlusslicht, steckt der Stadtrivale doch seit Wochen in einer veritablen Ergebniskrise. Außerdem im Angebot sind die Duelle zwischen dem Chemnitzer FC, der unter der Woche ins sächsische Landespokal-Finale einzog, und dem SV Babelsberg sowie Chemie Leipzig gegen den Greifswalder FC.