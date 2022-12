Carl Zeiss Jena: Klingbeil wird neuer Cheftrainer

Der FC Carl Zeiss Jena hat seine Trainerlösung gefunden: Zum neuen Jahr wird René Klingbeil am Ernst-Abbe-Sportfeld übernehmen. Der 41-Jährige löst Henning Bürger ab, der das Amt interimsweise seit Anfang November innehatte.

Nach der Absage des für kommenden Freitag vorgesehenen letzten Ligaspiels des Jahres, hat Regionalligist FC Carl Zeiss Jena die Lösung seiner drängendsten Personalfrage präsentiert.

Aus dem bisherigen "Co" wird der Chef: René Klingbeil übernimmt die Regionalligamannschaft von Henning Bürger, der, wie von Beginn an von den Verantwortlichen vorgesehen, das Amt zum Jahresende abgibt. Der 41-jährige Klingbeil, der derzeit die A-Lizenz erwirbt, sammelte in seiner Karriere bislang Cheftrainer-Erfahrung beim FC Lößnitz, bevor er 2019 als Assistenzcoach zum FCC wechselte. Im Februar 2020 war er bereits interimsweise hauptverantwortlich für die damalige Drittliga-Mannschaft von Carl Zeiss, rückte anschließend wieder ins zweite Glied.

"Ich freue mich riesig über das in mich gesetzte Vertrauen und auf die mir übertragene Verantwortung. Die Arbeit mit der Mannschaft erfüllt mich, macht mir viel Freude und ist zudem in dieser ausgeglichenen Regionalliga eine spannende und besonders herausfordernde zugleich", wird Klingbeil in der am Mittwoch veröffentlichten Vereinsmeldung zitiert.

Bürger zurück ins Nachwuchsleistungszentrum

Henning Bürger, über dessen Verbleib als Cheftrainer in Jena zuletzt ebenfalls spekuliert wurde, soll sich mit Beginn des neuen Jahres wieder auf die Arbeit als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums konzentrieren - und zudem bei der Umsetzung eines Zukunftskonzepts eine wichtige Rolle übernehmen. "Die Arbeit mit der Mannschaft gemeinsam mit einem tollen Trainerteam hat mir Spaß gemacht und war zudem eine, in der es uns gemeinsam gelungen ist, die Mannschaft zu stabilisieren", so Bürger. "Ich blicke also mit sehr guten Gefühlen auf diese Zeit zurück und freue mich aber auch, dass ich mich mit meiner Arbeit im Nachwuchsleitungszentrum wieder auf das konzentrieren kann, weshalb ich zu Beginn dieses Jahres zum FC Carl Zeiss Jena zurückkehrte."

"Es war wichtig, dass wir uns zunächst für eine Interimslösung mit Henning entschieden hatten. Es brauchte nach einer langen Phase ohne Erfolgserlebnisse und einer leistungsmäßigen Abwärtsspirale dringend einen neuen, externen Impuls. Henning hatte diese Draufsicht und konnte die Mannschaft in einer schwierigen Phase auffangen", schickt FCC-Geschäftsführer Chris Förster Dankesworte an Bürger.

Der Vertrag mit dessen Nachfolger läuft vorerst bis Saisonende. "Gemeinsam mit René haben wir uns darauf verständigt, uns rechtzeitig zusammenzusetzen, um dann den Saisonverlauf zu bewerten und natürlich auch die zukünftige Ausrichtung festzulegen", so Förster.