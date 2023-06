Carl Zeiss Jena: Kaderplanung steht für Angriff auf Liga drei

Wenn in der Regionalliga Nordost in der kommenden Saison ein direkter Aufsteiger gesucht wird, will der FC Carl Zeiss Jena bei der Vergabe des Drittliga-Startplatzes ein Wörtchen mitreden. Der Kader steht bereits - inklusive vier Neuzugängen. Ein begehrter Regionalliga-Torjäger aber ist nicht darunter.

Cheftrainer René Klingbeil (42) und seinem Team ist es gelungen, den Großteil jener Mannschaft zusammenzuhalten, die gerade Vizemeister geworden ist. Zudem verspricht das Duell mit Bundesliga-Absteiger Hertha BSC in der ersten Runde des DFB-Pokals eine ordentliche Einnahme.

Geld, das in Jena gut investiert werden soll. Zum Beispiel in die neueste Verpflichtung für den Offensivbereich. Mit Joshua Endres kommt ein 26 Jahre alter Torjäger vom bayerischen Viertligisten TSV Aubstadt. Klingbeil hält große Stücke auf Endres, bezeichnet ihn als "torgefährlich und schnell". Und weiter: "Er kann im vorderen Bereich alle Positionen bekleiden, bringt bereits viel Erfahrung mit und passt charakterlich in unsere Truppe", fügt Jenas Trainer an.

Er hätte gern noch einen klassischen Mittelstürmer für den Angriff auf die 3. Liga - doch Geschäftsführer Patrick Widera (43) schiebt dem - noch - einen Riegel vor: "Damit sind unsere Gespräche in Sachen Neuzugänge zunächst abgeschlossen." Ausschließen will der neue Manager, der seit dem 1. Mai im Amt ist, aber nichts: "Wir behalten den Transfermarkt weiter im Blick!"

Jena scheitert an Göttel

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST News

Transfers

Wie schwierig es für Jena auf diesem Markt ist, zeigt die Personalie Moritz Göttel. Der stieg zwar mit Hildesheim aus der Nordstaffel ab, empfahl sich aber mit 24 Treffern für höhere Aufgaben. Die Thüringer mühten sich, versuchten, mit Stadionneubau und Perspektive zu punkten, gingen finanziell an die Schmerzgrenze. Am Ende entschied sich Göttel aber für den SV Drochtersen/Assel.

So wird Jena am 26. Juni zum Vorbereitungsstart mit seinen vier Neuzugängen Elias Löder (Halle), Fynn Kleeschätzky (Halberstadt), Joel Richter (Berliner AK) und eben Endres die Arbeit aufnehmen. Klingbeil achtete bei der Kaderzusammenstellung vor allen Dingen darauf, dass die Mentalität stimmt. Unter die ersten Drei zu kommen, das wird das offizielle Saisonziel sein. Mit der neuen Fußballarena und der dann dort wuchtigen Stimmung im Rücken will man aber ganz sicher nach vier Jahren endlich zurück ins Profigeschäft.