Carl läuft im Weltcup erstmals aufs Podest - Nolte siegt im Zweierbob

Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte ist zum Start in den Weltcup-Winter sofort wieder zum Sieg gerast. Die Langlauf-Fans sahen abermals dominierende Norweger - und eine auftrumpfende Victoria Carl.

In La Plagne nicht zu schlagen: Laura Nolte mit Anschieberin Neele Schuten. DeFodi Images via Getty Images

Die 25-jährige Nolte verwies am Sonntag im französischen La Plagne Weltmeisterin Kim Kalicki (Wiesbaden) mit zwölf Hundertsteln Vorsprung auf den zweiten Rang. Zusammen mit Anschieberin Neele Schuten knüpfte Nolte (Winterberg) damit nahtlos an die zwei Erfolge zum Abschluss der vergangenen Saison an.

"Es war eine große Erleichterung, im ersten Lauf waren wir mit dem Start unzufrieden. Neele hat einen super Job gemacht. Mit der Steigerung im zweiten Lauf bin ich super zufrieden", sagte Nolte.

Buckwitz holt Platz sechs

Dritte im olympischen Eiskanal von 1992 wurde die erfahrene US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor (+0,22). Die WM-Zweite Lisa Buckwitz (Oberhof) kam mit Anschieberin Vanessa Mark auf den sechsten Rang (+0,66). Für Nolte war es der insgesamt 14. Weltcup-Sieg im Zweier.

Im Monobob am Samstag waren die deutschen Pilotinnen noch am Podest vorbeigefahren. Beim Überraschungssieg der Weltcup-Debütantin Kaysha Love war Nolte mit Rang fünf beste Deutsche. Die Frauen waren beim Weltcup-Auftakt in Yanqing vor drei Wochen aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl noch nicht an den Start gegangen.

IMAGO/Bildbyran

Carl läuft erstmals aufs Podest

Die im Weltcup führende Jessica Diggins aus den USA triumphierte beim Langlauf-Weltcup im schwedischen Östersund über die zehn Kilometer im freien Technikstil - vor der fünfmaligen Weltmeisterin Heidi Weng aus Norwegen und, das kam durchaus überraschend, vor DSV-Läuferin Victoria Carl aus Zella-Mehlis. Die Olympiasiegerin erreichte erstmals in ihrer Karriere das Podest.

Carl, die bislang einen fünften Platz im Sprint als Weltcup-Ergebnis vorzuweisen hatte, lag beim Intervallstart im Kampf gegen die Uhr schließlich nur 29,1 Sekunden hinter Diggins, 6,1 Sekunden fehlten zu Weng. Pia Fink als 15. und die 21 Jahre alte Helen Hoffmann (17.) mit ihrem besten Karriere-Ergebnis sorgten für ein starkes Mannschafts-Resultat des geschwächten deutschen Teams. Unter anderen hatte Katharina Hennig, die mit Carl 2022 Olympia-Gold im Teamsprint gewann, ihren Start wegen einer Corona-Infektion absagen müssen.

Moch wird Achter über zehn Kilometer

Die norwegischen Männer haben den Weltcup in Östersund dominiert. Über zehn Kilometer in der freien Technik siegte Harald Oestberg Amundsen vor seinen Landsmännern Simen Hegstad Krüger und Didrik Toenseth. Auch die Ränge vier, fünf, sieben und neun belegten Norweger. Friedrich Moch lief als bester Deutscher am Sonntag auf den achten Platz. Für den 23-Jährigen war es das beste Einzelresultat der bisherigen Weltcup-Saison.

Tags zuvor hatte in Johannes Hoesflot Klaebo auch ein Norweger den Sprint-Wettkampf gewonnen. Die deutschen Langläufer waren bereits frühzeitig ausgeschieden.

