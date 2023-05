Cardinals lösen Vertrag mit Hopkins auf

Die Arizona Cardinals haben am Freitag den Vertrag mit einem der bestbezahlten Wide Receiver der NFL aufgelöst.

DeAndre Hopkins ist nicht mehr länger Spieler der Arizona Cardinals. Dies teilte das NFL-Franchise am Freitag mit. In den vergangenen Monaten war nachhaltig über die Zukunft des 30-jährigen Passfängers spekuliert worden, ein Trade stand vor allem kürzlich beim Draft im Raum.

Gründe für die Spekulationen: Hopkins' fürstliches Gehalt und die Verletzungsanfälligkeit des Receivers in den vergangenen beiden Spielzeiten. Doch kein anderes NFL-Team wollte einen Deal mit den Cardinals eingehen, obwohl zuvor die Buffalo Bills, die Baltimore Ravens und die New England Patriots als Interessenten gehandelt worden waren.

Die Cardinals seien indes dabei, "unter einem neuen General Manager und Coach ihren Kader zu erneuern". Nach der abgelaufenen Saison war Head Coach Kliff Kingsbury durch Jonathan Gannon ersetzt worden, Monti Ossenfort übernahm vor wenigen Wochen als GM. Zudem ging Routinier J.J. Watt und damit ein weiterer Schlüsselspieler, er beendete seine Karriere.

Hail Mary bleibt Cardinals-Fans in Erinnerung

Durch die Vertragsauflösung - Hopkins war ursprünglich noch einschließlich der Saison 2024 an Arizona gebunden - sparen die Cardinals 2023 zwar etwas über acht Millionen US-Dollar an Cap Space, nehmen jedoch einen sogenannten Dead Cap von etwas über 21 Millionen US-Dollar in Kauf.

In drei Spielzeiten für die Cardinals sammelte Hopkins - von den Houston Texans gekommen - bei 221 Receptions 2696 Yards und 17 Touchdowns, vergangene Saison waren es jedoch bei 64 Catches nur noch 717 Yards (3 TD). Wegen Verstößen gegen Doping-Regularien der Liga hatte er die ersten sechs Spiele suspendiert verpasst.

Viele NFL- Fans verbinden den Namen Hopkins mit einer gelungenen Hail Mary im November 2020. Vielfach gedeckt packte der Star-Receiver seinerzeit bei einem weiten Verzweiflungswurf von Cardinals-QB Kyler Murray zu und sicherte seinem Team den nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg.