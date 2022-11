Car of the Year 2023: Diese Finalisten wollen den Titel

Der Auto-Preis „Car of the Year” gilt als der renommierteste und begehrteste, der in Europa vergeben wird. Jetzt geht die Wahl zum Auto des Jahres 2023 in die Endrunde. Unter den sieben Finalisten ist nur ein deutsches Modell.

Titelaspirant: Der vollelektrische VW ID. Buzz im Nostalgie-Look. VWN, Coty