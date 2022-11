Captain Adams macht sich für Reyna stark

Mit einem Remis trennten sich die USA beim ersten WM-Auftritt von Wales. Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Vereinigten Staaten war dabei ein ehemaliger Bundesliga-Spieler.

Aus Doha berichtet Jörg Jakob

Tyler Adams weiß, wovon er spricht. Der neue Kapitän der US-Auswahl hatte vor Kieffer Moore gewarnt. Der mit 1,96 Metern längste Feldspieler dieser WM sei "ein Problem". Die entsprechende Erfahrung hatte Adams in der Premier League gemacht, als er mit Leeds United den AFC Bournemouth mit Moore mit 4:3 bezwang.

Moore würde jedem Gegner eine spezielle Aufgabe stellen, prophezeite Adams vor dem Spiel gegen Wales in der Gruppe B - wie wahr!

Die Einwechslung des langen Walisers mit "unterschätzten, aber großen technischen Befähigungen" (Adams) veränderte die Statik der Partie, die somit zwei unterschiedliche Halbzeiten hatte und zu einem gerechten 1:1 fand. Adams: "Moore schafft auf besondere Weise Räume für die nachrückenden Spieler, heute hat er es wieder gezeigt."

Der 23-jährige Adams ist der jüngste Kapitän dieser WM. In enger Abstimmung mit einem "Leadership Council" hob US-Coach Gregg Berhalter den früheren Leipziger Bundesliga-Profi ins Amt. "Natural Born Leader" heißt es in solchen Fällen gern, auch in diesem. Doch Beobachter von Adams' Entwicklung sehen viel Sinn in dieser Entscheidung, weil der Mittelfeldspieler die nötige Reife gewonnen habe und nun auf große Akzeptanz stoße.

Entsprechend ist Adams auch nach dem aufgrund des Spielverlaufs für die USA leicht enttäuschenden Remis ein gefragter Mann:

Waren es zwei verlorene Punkte?

Ich habe nichts anderes erwartet, als dass es nicht einfach wird.

England wird ein noch schwierigerer Gegner!

Wir haben uns gegen den Ball sehr gut bewegt. Das Gegenpressing war gut, wir haben viele Umschaltmomente für uns erzeugt. Das kann uns auch gegen England gelingen. Für ein solches Turnier brauchst du Geduld und Disziplin.

Hat England mit seinem Kader Vorteile für die Rotation in diesem Turnier?

Sie haben einen starken Kader, aber unsere Einwechslungen heute haben gezeigt, dass wir ebenfalls viel Energie, Erfahrung und Variabilität von der Bank besitzen.

Haben sie ihre beste Angriffsformation gefunden?

Wir haben viele Optionen.

Wie ist ihre Reaktion auf den Rückschlag durch den Ausgleich?

Trainer Gregg Berhalter war richtig happy darüber, wie sehr wir uns gerade geärgert haben. Das zeigt, welch gute Mentalität wir haben.

Wäre Giovanni Reynas Einsatz eine gute Idee für das nächste Spiel?

Hundertprozentig. Wir wissen, welchen Einfluss er haben kann. Ich bin mir sicher: Wenn er seine Chance bekommt, wird er sie nutzen.

War er heute einsatzfähig?

Ja, er war einsatzbereit.

Geht es nach Adams, dürfte es also am Freitag bei der Begegnung der USA mit England gerne ein Aufeinandertreffen der beiden Dortmunder Jude Bellingham und Gio Reyna geben.