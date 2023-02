Capretti: "Wir wollen dem Verein eine Identität geben"

Ingolstadt hat sich bei der Suche nach einem Nachfolger für Rüdiger Rehm nicht lange Zeit gelassen. Sportchef Malte Metzelder (40) und Trainer Guerino Capretti (40) erklärten auf der Antrittspressekonferenz die Hintergründe für das schnelle Ja-Wort, wie der Turnaround gegen Dortmund gelingen soll und warum es keinen Schanzer Last-Minute-Transfer mehr gab.

Seine letzte Station bei Dynamo Dresden - konkret vom 2. März 2022 bis 27. Mai 2022 - warf einen Schatten auf den ehemaligen Verler Erfolgs- und Aufstiegstrainer. Der 40-jährige Deutsch-Italiener war in zwölf Spielen sieglos geblieben (fünf Unentschieden, sieben Niederlagen) und konnte den direkten Wiederabstieg in der Relegation gegen Kaiserslautern (0:0/0:2) nicht verhindern. Keine große Überraschung, dass am Saisonende die Trennung stand.

In Ingolstadt dagegen sehen sie Guerino Capretti als richtigen Mann um den Anschluss in der Tabelle nach oben wiederherzustellen. "Nach intensiven Tagen und Stunden freuen wir uns sehr, dass wir mit Rino den aus unserer Sicht passenden Trainer gefunden haben", erklärte Malte Metzelder. "Er kennt die 3. Liga und ich weiß, was er aus einer Mannschaft herausholen kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit ihm wieder positive Resultate erzielen werden." Aus diesem Grund gibt es für den FCI-Sportdirektor auch keinen Grund, das Saisonziel oben anzugreifen, zu korrigieren: "Ich habe Lust auf mehr - und jeder aus der Mannschaft gibt mir das gleiche Signal."

"Habe ein Team vorgefunden, dass ein bisschen bedröppelt wirkte"

Etwas weniger euphorisch fällt die Bestandsaufnahme des neuen Coachs aus. Dass der Fehlstart (drei Niederlagen in Folge) Spuren hinterlassen hat, verschweigt Capretti nicht: "Ich habe ein Team vorgefunden, dass ein bisschen bedröppelt wirkte." Nichtsdestotrotz blickt der neue Mann auf der Bank nach vorne und geht die Aufgabe mit Feuereifer an - weiß aber auch, dass zu schnell zu viel Input auch lähmen kann: "Wir haben mit neuen Inhalten begonnen ohne jemanden zu überfordern oder zu überfrachten." Seine Forderung für das Spiel gegen Borussia Dortmund II (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) gleicht einer Rückkehr zum kleinen Einmaleins des Fußballs: "Ich will ein Team das unbedingt gewinnen will." Dabei verhehlt er auch nicht die Bringschuld der FCI-Profis, "die etwas wiedergutzumachen haben". Beim Thema Taktik schweigt sich der Coach aus, lächelt und lässt sich nicht in die Karten blicken - südländisches Pokerface eben.

Ein Einstieg in der laufenden Saison ist für Trainer und Verein immer auch ein Drahtseilakt zwischen Reiz und Risiko. Um Letzteres zu minimieren, wird auch noch ein Co-Trainer der zu den Vorstellungen des neuen Coachs passt zeitnah dazukommen. Ausschlaggebend, um die "Mission" anzunehmen war für Capretti nicht nur "das Gesamtpaket" bei den Schanzern. "Wir wollen dem Verein eine Identität geben", ist sicher die weitaus größere und anspruchsvollere Aufgabe.

Wenn wir etwas machen, dann muss es von der Qualität her ein ganz anderes Gewürz sein. Sportdirektor Malte Metzelder

Helfen wird dabei kein Neuzugang. Die ihm Vorjahr noch sehr umtriebigen Oberbayern (sechs Winterzugänge) bauen trotz des Fehlstarts laut der sportlichen Leitung auf den vorhandenen Kader. Die ist aber nur ein Teil der Wahrheit. "Wir haben immer gesagt, wenn wir etwas machen, dann muss es von der Qualität her ein ganz anderes Gewürz sein", schiebt Metzelder nach - und so etwas stand wohl nicht im Regal.