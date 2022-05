Capretti spricht von "Trauer, Wut, Enttäuschung" - und lässt Zukunft offen

Nach der verlorenen Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern zog Dynamo Dresdens Cheftrainer Guerino Capretti ein knappes Fazit, gab Einblicke in die Kabine - und ließ seine eigene Zukunft offen.

Die Enttäuschung war Capretti nach der 0:2-Niederlage im Relegationsrückspiel gegen Kaiserslautern und dem damit besiegelten Abstieg in die 3. Liga ins Gesicht geschrieben. Von "starken Emotionen, Trauer, Wut, Enttäuschung" sprach der 40-Jährige, der die SGD im März übernommen hatte, in zwölf Partien aber keinen einzigen Sieg feiern konnte.

Die Mannschaft sei ähnlich niedergeschlagen, auch deshalb habe sie sich nach dem Abpfiff nicht mehr den eigenen Fans präsentiert. "Nach so einem Spiel... da ist absolute Leere. Die Jungs kommen zurück, sind am Heulen, haben negative Emotionen. Da geht gar nichts mehr", beschrieb der Coach die Stimmung. "Ich glaube, dass wir uns alle erstmal in der Kabine sammeln mussten. Da ist Totenstille, jeder guckt auf den Boden. Da gibt es nichts zu sagen. Da gibt es keine Worte."

Heute ist ein Scheißtag, ein Scheißabend. Das müssen wir alles erstmal sacken lassen. Guerino Capretti

Zum Spiel selbst wollte sich Capretti deshalb auch gar nicht mehr äußern ("Wir können es nicht mehr umbiegen, wir sind abgestiegen, es ist vorbei"), die gesamte Saison ordnete er mit wenigen Worten ein ("Am Ende muss man sagen, war es zu wenig"). Bleibt unweigerlich die Frage, wie es in Dresden nach dem Abstieg weitergeht - und wie die Zukunft des Trainers aussieht.

Capretti wich dem Thema auch mit Blick auf die bisherigen Monate der Zusammenarbeit aus. "Ich habe immer gesagt, es geht nicht um einzelne Spieler, es geht nicht um mich", erklärte er. "Heute ist ein Scheißtag, ein Scheißabend. Das müssen wir alles erstmal sacken lassen."

Klar ist aber, dass Capretti nach jetzigem Stand nicht mit der SGD in die 3. Liga gehen wird. Bei seiner Verpflichtung erhielt der ehemalige Coach des SC Verl ein Arbeitspapier, das nur für die 2. Liga gültig ist. Eine Aufarbeitung der Spielzeit dürfte bald Klarheit bringen - zu der war Capretti am Dienstagabend noch nicht bereit: "Ich will und werde an dieser Stelle gar nicht in die Analyse gehen. Die Zeit wird kommen, definitiv. Aber nicht jetzt."