Capretti: "Man hat gemerkt, dass wir nicht vor Selbstvertrauen strotzen"

Dynamo Dresden verpasste es gegen Holstein Kiel, den Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz zu verkürzen - besonders in der Offensive wurde das fehlende Selbstvertrauen deutlich.

Der direkte Klassenerhalt rückt für Dynamo Dresden nach dem Remis gegen Holstein Kiel in weite Ferne, auch weil Sandhausen in der Schlussphase dem FC St. Pauli einen Punkt abluchste. Vor allem fehlte es den Sachsen gegen die KSV in der Offensive an Ideen. "Man hat einfach in den offensiven Aktionen gemerkt, dass wir nicht vor Selbstvertrauen strotzen", so SGD-Cheftrainer Guerino Capretti, der im Vergleich zum Sandhausen-Spiel in der Vorwoche dennoch eine Leistungssteigerung seines Teams sah: "Wir hatten eine Mannschaft auf dem Platz, die ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat."

Das sahen einige Anhänger der Schwarz-Gelben nach dem Schlusspfiff aber augenscheinlich anders: Als die Mannschaft zur Kurve lief, um sich zu bedanken, wurde sie ausgepfiffen. Aus Sicht des Dynamo-Trainers sei dies "total nachvollziehbar", dennoch fand er es "cool", dass sich seine Spieler dieser Situation gestellt hätten.

Es hat absolute Priorität, dass wir jetzt auch mal wieder ein Spiel gewinnen. Guerino Capretti

Obwohl die Dresdner den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand haben, möchte Capretti nicht über verschiedene Konstellationen nachdenken, sondern sich auf das nächste Spiel fokussieren. "Es hat absolute Priorität, dass wir jetzt auch mal wieder ein Spiel gewinnen", erklärte der 40-Jährige mit Blick auf die mittlerweile 13 Spiele währende Sieglos-Serie der Sachsen.