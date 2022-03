Capretti heißer Trainer-Kandidat in Dresden

Dynamo Dresden hat sich am Dienstag von Aufstiegstrainer Alexander Schmidt getrennt. Ein Nachfolger steht wohl schon in den Startlöchern.

Heißester Kandidat für die Nachfolge von Alexander Schmidt soll Guerino Capretti sein. Ein Bericht der "Bild", die Capretti zuerst ins Spiel gebrachte hatte, deckt sich mit kicker-Informationen. Der 40-Jährige hatte bis vor zwei Wochen den Drittligisten SC Verl trainiert. Dort war er nach fast fünfjähriger Amtszeit entlassen worden, da der Verein in akute Abstiegsgefahr geraten war.

Für ein Interesse an Capretti spricht, dass Dynamos Sportchef Ralf Becker auch in den letzten Tagen immer wieder betont hatte, den mit einer Vielzahl an jungen und talentierten Spielern eingeschlagenen Weg nicht grundsätzlich ändern zu wollen. Vielmehr erhofft man sich "von einer Veränderung auf der Cheftrainerposition in dieser kritischen Phase der Saison einen zusätzlichen Schub im Kampf um den Klassenerhalt", hieß es in der Vereinsmitteilung. Diesen könnte der ebenfalls noch junge und offensivdenkende Capretti durchaus einleiten. Das von ihm favorisierte 4-3-3 passt zu dem Spielermaterial der Dresdner.

Zandi in Bremen noch auf der Bank?

Mit den Verlern war Capretti am Ende der Saison 2019/20 nach zwei Unentschieden in der Drittliga-Relegation gegen Lok Leipzig aufgrund der Auswärtstorregel in die 3. Liga aufgestiegen. Eine offizielle Bestätigung der Personalie steht jedoch noch aus. Aktuell ist davon auszugehen, das Co-Trainer Ferydoon Zandi (42) die Schwarz-Gelben in die Partie gegen Bremen führen wird.