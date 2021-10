Capretti hadert mit Fehlern: "Das ist ein Prozess"

Nur ein Sieg aus acht Partien: Der SC Verl präsentiert sich momentan in durchwachsener Form. Cheftrainer Guerino Capretti ärgert sich vor allem über individuelle Unzulänglichkeiten.

Schon zur Pause hatte der SC Verl am vergangenen Sonntag im Gastspiel bei Waldhof Mannheim 0:2 zurückgelegen. Zwar schaffte es der Vorjahresaufsteiger, nach der Pause durch Lukas Petkov noch auf 1:2 zu verkürzen, die vierte Saisonniederlage war damit aber nicht mehr abzuwenden. Dabei hatte die Partie eigentlich gut begonnen: "Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir zumindest in der Anfangsphase auf den Platz gebracht", analysierte Capretti die Partie. "Schade, dass wir daraus kein Kapital geschlagen haben."

Das müssen wir ganz knallhart ansprechen. Guerino Capretti über die individuellen Fehler seiner Mannschaft

Stattdessen geriet sein Team nach etwas mehr als einer halben Stunde in Rückstand, Marc Schnatterer verwandelte einen Freistoß zur Mannheimer Führung, kurz vor der Pause legte Joseph Boyamba vom Elfmeterpunkt nach. Gegentore, die durch "individuelle Fehler" entstanden sind, ärgerte sich Capretti insbesondere über die naive Zweikampfführung seiner Mannschaft vor den folgenreichen Standards. "Das müssen wir ganz knallhart ansprechen."

Das Spiel reihte sich damit nahtlos in die bisherige Saison des SC ein, mit ordentlichen Phasen, aber auch geprägt von kleinen Fehlern, durch die sich die Mannschaft Leben selbst schwer macht. "Das ist ein Prozess, wir haben viele tolle und junge Spieler", betonte Capretti. "Aber heute haben wir es zu wenig auf dem Platz gebracht."

Zeit, die Lehren aus dem Spiel zu ziehen, haben der Coach und sein Team. Erst am Montag in einer Woche ist der SC Verl wieder gefordert, dann vor heimischer Kulisse gegen Schlusslicht Havelse. "Wir werden hart arbeiten und wollen es im kommenden Spiel besser machen", verspricht der Trainer.