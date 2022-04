Capretti: "Gegen Kiel werden alle brennen"

Die Pleite in Sandhausen ist aufgearbeitet. Dynamo Dresdens Coach Guerino Capretti legt vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den Fokus auf die Basics.

0:2 in Sandhausen, Dresdens Rückstand auf den Tabellen-15. vergrößerte sich nach der jüngsten Niederlage auf sechs Punkte. Natürlich sei die Enttäuschung groß gewesen, "die Köpfe der Spieler unten", berichtete Capretti auf der Spieltags-PK am Donnerstag. Nach etlichen Gesprächen konnte er seinem Team aber wieder ein positives Gefühl vermitteln - und hat seinen Profis unter der Woche auch seine Erwartungshaltung eingeimpft: "Die Kernbotschaft ist: Wir wollen allen zeigen, vor allem den Fans, dass wir kämpfen und rennen können und wollen."

Die Jungs ziehen total mit, sie wollen das nicht auf sich sitzen lassen. Guerino Capretti

Bei der Niederlage am Hardtwald war Capretti mit den ersten 60 Minuten "absolut nicht einverstanden" - und so hat der Coach, der sich zur Aufstellung gegen Holstein nicht konkret äußern wollte, den Fokus unter der Woche auf die Grundtugenden gelegt. Man wolle gegen Kiel über die Zweikämpfe ins Spiel finden, "du musst die Basics auf den Platz bringen", fordert der 40-Jährige, der im Training den Eindruck gewonnen hat, dass seine Schützlinge klar auf Wiedergutmachungskurs sind: "Die Jungs ziehen total mit, sie wollen das nicht auf sich sitzen lassen." Und: "Gegen Kiel werden alle brennen. Ich bin sicher, wir werden ein ganz anderes Gesicht zeigen."

Dass die lange Sieglosserie - in der Rückrunde haben die Sachsen noch kein Spiel gewonnen (0/6/6) - an der Psyche nagt, weiß Capretti, der gar nicht allzu weit und auf das Restprogramm vorausblicken, natürlich. "In der aktuellen Situation kann es nur darum gehen, endlich wieder ein Spiel zu gewinnen. Wir brauchen das Gefühl, dass wir in der Lage sind, gewinnen zu können."