Capretti: Die "Kopfsache", der "Rucksack" und "ungelegte Eier"

Dynamo Dresden empfängt am Samstag Jahn Regensburg und benötigt unbedingt einen Sieg, um die Chance auf den direkten Klassenerhalt zu wahren.

Die SDG belegt derzeit den Abstiegsrelegationsplatz und hat sechs Punkte Rückstand auf den 15. Hannover 96. Sogar von hinten droht noch Gefahr, Aue hat sieben Zähler Rückstand auf das Team von Trainer Guerino Capretti.

Die SGD ist seit 14 Spielen sieglos

Aus den verbleibenden drei Spielen braucht Dynamo also wohl neun Punkte, um zumindest theoretisch eine kleine Chance auf den direkten Klassenverbleib zu wahren. Kein leichtes Unterfangen, schließlich sind die Dresdner seit nunmehr 14 Partien sieglos.

Das größte Fragezeichen, das sich Capretti dieser Tage stellen dürfte, ist dabei, welchem Personal er die Mammutaufgabe anvertraut. Denn in keinem der bislang sieben Spiele unter dem Deutsch-Italiener gelang es Dresden über 90 Minuten, auch nur annähernd konstant aufzuspielen. Dies belegt nicht nur der Auftritt beim 2:2 gegen Düsseldorf in der Vorwoche besonders deutlich. Nach 70 Minuten lag Dynamo 0:2 zurück. Erst die Einwechslungen der späteren Torschützen Ransford-Yeboah Königsdörffer und Paul Will sowie Agyemang Diawusies und Oliver Batista Meiers brachten eine neue Statik ins Spiel.

Jedoch: Alle vier hatten eine Woche zuvor gegen Kiel (0:0) von Beginn an gespielt und keinen nennenswerten Einfluss auf das Geschehen gehabt. "Auch hier", sagt Capretti, "ist vieles Kopfsache."

"Alles andere wäre Nachdenken über ungelegte Eier"

"Wir haben in dieser Trainingswoche vor allem mental und emotional gearbeitet", sagte Capretti auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den Jahn. "Die Spieler machen sich natürlich Gedanken und tragen metaphorisch einen Rucksack mit sich, und davon müssen wir uns lösen. Mir ist es wichtig, bei Regensburg zu bleiben. Darauf bereiten wir uns vor, denn das ist die einzige Konstellation im Hier und Jetzt. Alles andere wäre Nachdenken über ungelegte Eier und das bringt in meinen Augen nichts."

"Regensburg hat vom Torwart bis zum Stürmer Wucht"

Dem Gegner zollt Capretti Respekt, hat aber auch eine Vorstellung, wie man gegen die Oberpfälzer bestehen will. "Regensburg hat vom Torwart bis zum Stürmer Wucht. Sie haben einen ganz klaren Spielplan mit hohem Pressing und hoher Intensität. Wir wissen um diese Wucht, das darf uns nicht überraschen, und jeder weiß, was auf uns zu kommt", so der Coach der Sachsen. "Ziel muss es sein, dagegen zu halten und die Entschlossenheit und Bereitschaft, die wir gegen Düsseldorf in den letzten 20 Minuten gezeigt haben, von Beginn an auf den Rasen zu bringen. Einfach machen, spielen und kämpfen mit viel Leidenschaft und Mentalität. Das will ich über längere Zeit sehen."