Capitals stellen Carbery als Coach vor

Die Washington Capitals haben einen neuen Headcoach gefunden. Spencer Carbery tritt die Nachfolge von Peter Laviolette an.

Die Neubesetzung gaben die Washington Capitals am Dienstag bekannt. Der 41-jährige Carbery erhält in der Hauptstadt erstmals die Chance, sich als Headcoach zu beweisen. Zuletzt war der Kanadier als Assistenztrainer bei den Toronto Maple Leafs tätig, bei denen er sich speziell um die Power Plays und Power Forwards kümmerte.

"Siegermentalität" soll wieder her

"Es ist eine enorme Ehre und ein Privileg, zum Headcoach der Washington Capitals ernannt zu werden", kommentierte Carbery seinen neuen Job und dankte dem Franchise für "die Gelegenheit, dieses Team zu führen" - wofür er ein klares Ziel hat: "Auf der Siegermentalität aufbauen, die hier besteht."

Diese war den Capitals unter seinem Vorgänger Laviolette allerdings abhanden gekommen. Nicht nur war der Stanley-Cup-Sieger von 2018 erstmals seit 2014 nicht in die Play-offs vorgedrungen, die letzten Wochen der Regular Season wurde für das Franchise zu einem echten Spießrutenlauf: Nur drei der abschließenden 15 Partien konnten die Capitals siegreich gestalten.

Er hatte auf jedem Level Erfolg, auf dem er gecoacht hat. Washington Capitals General Manager Brian MacLellan

Nun soll Carbery Besserung bringen und hat laut General Manager Brian MacLellan alle Zutaten dafür dabei: "Spencer ist einer der besten jungen Trainer dieses Spiels, der auf jedem Level Erfolg hatte, auf dem er gecoacht hat." Stärken des Kanadiers seien seine "Führungsstärke, Kommunikation, Fähigkeit, Spieler zu entwickeln und seine Vertrautheit mit der Organisation".

Tatsächlich ist der Neue nämlich gar nicht so neu. Vor seiner Rolle bei den Maple Leafs coachte Carbery die Hershey Bears, das Farmteam der Capitals aus der AHL - mit einigem Erfolg: In der Spielzeit 2020/21 wurde er als bester Trainer der Liga ausgezeichnet und hatte maßgeblichen Anteil daran, gleich mehrere Spieler zu entwickeln, die derzeit zum Roster der Capitals gehören.

Wie erfolgreich die Rückkehr Carberys an alte Wirkungsstätte ausfällt, zeigt sich in sportlicher Hinsicht ab Oktober. Dann wird die kommende NHL-Spielzeit starten, in der man in Washington sicherlich wieder in die Play-offs zurückkehren will. Zuvor wartet allerdings noch der Draft auf die Capitals. Am 28. und 29. Juni wird in Nashville über die vielversprechendsten Jungprofis und College-Spieler verhandelt.