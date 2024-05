Canzi ist Krumbiegels neuer Trainer

Massimiliano Canzi heißt der neue Coach der Juventus-Frauen. Der 57-Jährige übernimmt zur neuen Saison von Giuseppe Zappella, der wiederum im März interimsweise auf den entlassenen Joseph Montemurro gefolgt war. Juventus hat die Saison in Italien als Vizemeister abgeschlossen und tritt damit abermals in der Champions-League-Qualifikation an, wo man im Vorjahr an Eintracht Frankfurt gescheitert war. Von der TSG Hoffenheim wechselt Nationalspielerin Paulina Krumbiegel am 1. Juli nach Turin.