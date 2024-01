Cans neue Rolle: "Dachte, dass ich die Welt retten muss"

Das erste halbe Jahr als Kapitän von Borussia Dortmund war für Emre Can intensiv. Nun spricht der Mittelfeldspieler über seine Rolle, die neuen Co-Trainer und die Analyse der bisherigen Saison.

Hat Spaß an seiner Rolle als Kapitän von Borussia Dortmund: Emre Can. IMAGO/Kirchner-Media

Aus Marbella berichtet Patrick Kleinmann

Emre Can war da und half Mats Hummels. Gerade hatte sich der Routinier in einer der letzten Aktionen der Vormittags-Trainings von Jamie Bynoe-Gittens auf den Hosenboden setzen lassen, der Youngster war mit schnellen Finten am Innenverteidiger vorbeigezogen - und der Kapitän half seinem Mitspieler wieder auf die Beine. Alles halb so wild, Hummels nahm die Aktion gelassen und klatschte anerkennend mit dem Briten ab.

Knapp zwei Stunden später war Can wieder da, diesmal auf der Terrasse des mondänen Dortmunder Mannschafthotels mit Blick auf Pool und das Mittelmeer. Dort sprach der 29-Jährige über…

… die ersten Trainingseinheiten: "Die waren schon ziemlich intensiv. Ich spüre das in den Beinen, muss ich sagen. Aber so soll es sein. Wir sind im Trainingslager, wir wollen gut arbeiten und die ersten Einheiten waren gut. Mir hat die Intensität gefallen. Das war jetzt ein guter Anfang, aber es war nur der Anfang."

… die vielen Passübungen in den bisherigen Einheiten: "Passübungen waren schon in der Hinrunde ein Thema, wir haben schon viel dazu trainiert und da machen wir jetzt weiter. Wir wissen, dass wir uns bei dem Thema verbessern müssen. Das war in der Hinrunde nicht immer sauber, vor allem in den letzten Spielen. Das ist ein wichtiges Thema."

Wir wollten weniger Gegentore kassieren, es waren aber zu viele. Offensiv haben wir nicht immer den besten Fußball gespielt, den wir von uns selbst erwarten. Emre Can über die Hinrunde des BVB

… die Fehler in der bisherigen Saison: "Vieles hat nicht gepasst, das muss man so ehrlich sagen. Wir wollten weniger Gegentore kassieren, es waren aber zu viele. Offensiv haben wir nicht immer den besten Fußball gespielt, den wir von uns selbst erwarten. Das muss besser werden. Jetzt ist es das neue Jahr, wir werden daran arbeiten, Gas geben und versuchen das zu verbessern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es so sein wird."

… die Ziele für das kommende halbe Jahr: "Wir wollen auf jeden Fall in der nächsten Saison wieder in der Champions League spielen. Das muss unser Ziel sein. Wir wollen eine Serie starten und schauen von Spiel zu Spiel. Es macht jetzt aber keinen Sinn zu sagen, auf welchem Platz wir landen wollen. Wir wollen in der Champions League eine Runde weiterkommen und gut in die Runde starten."

… die Parallelen zur Situation vor einem Jahr: "Ich kann mich daran erinnern, dass wir damals eine sehr, sehr gute Trainingswoche hatten. Jetzt haben wir wieder einen guten Schritt gemacht und gut angefangen. Das ist erstmal wichtig. Dann versuchen wir, gut in die ersten Spiele zu starten und zu punkten. Und dann bekommen wir es vielleicht wieder hin, eine Serie zu starten. Das hat schon mal geklappt und ich hoffe, dass das auch dieses Jahr der Fall sein wird."

… die Stimmung in der Mannschaft: "Wir wissen, dass es einfach nicht gut genug war von uns. Aber der Urlaub hat jedem Spieler gutgetan, jetzt herrscht wieder eine neue, positive Energie. So muss das sein: auf dem Platz hart arbeiten, Gas geben und außerhalb des Platzes viel Spaß haben."

… die Analysegespräche vor Weihnachten: "Ich war sehr intensiv eingebunden. Aber nicht nur ich, auch der Mannschaftsrat und die ganze Mannschaft. Wir haben uns ehrlich die Meinung gesagt. Ich finde das ist sehr wichtig. Klar, jeder hat einen anderen Ansatz und am Ende trägt der Trainer die Verantwortung. Er muss die Entscheidungen treffen. Aber ich finde es immer gut, auch die Meinungen der Spieler zu hören und es war auf jeden Fall eine ehrliche Runde."

Ich habe mich ein bisschen zu wenig um mich selbst gekümmert und mehr um andere. Ich glaube, das muss etwas anders sein. Emre Can über seine Kapitänsrolle

… die neuen Co-Trainer Nuri Sahin und Sven Bender und die auffallende Lautstärke der ersten Einheiten: "Das stimmt. Es wird sich einiges verändern. Es sind zwei junge Trainer, die hier in Dortmund schon viel erreicht haben und jetzt in einer anderen Rolle sind. Das wird uns sehr helfen, ich halte von beiden sehr viel - sie sind auch als Typen sehr nett und cool. Sie werden uns auf jeden Fall weiterhelfen."

… sein erstes halbes Jahr als Kapitän: "Es ist immer noch eine große Ehre und ich bin extrem stolz darauf. Am Anfang dachte ich, dass ich die Welt retten muss. Ich habe mich ein bisschen zu wenig um mich selbst gekümmert und mehr um andere. Ich glaube, das muss etwas anders sein. Am Ende war es dann besser. Klar, man muss da reinwachsen und ich lerne jeden Tag dazu. Es macht mir auf jeden Fall ziemlich Spaß."

… die EM im Sommer: "Ich möchte auf jeden Fall bei der EM dabei sein, das ist mein Ziel. Ich gebe weiter Gas, möchte der Mannschaft weiterhelfen. Ich weiß, dass ich besser spielen kann und werde versuchen da anzuknüpfen, wo ich in der Rückrunde der vergangenen Saison aufgehört habe."