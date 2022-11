Canizares vor Duell mit Deutschland: "Ich bin ein bisschen neidisch"

Ex-Nationalspieler Santiago Canizares spricht vor dem Gruppenspiel gegen Deutschland über den Traumstart der Roja gegen Costa Rica, deren Jungstar Gavi, den Leipziger Dani Olmo - und die Chancen der DFB-Elf.

Herr Canizares, hatten Sie vor der WM gedacht, dass Spanien so stark ins Turnier starten würde, oder lag es an der Unterlegenheit Costa Ricas?

Jeder ging davon aus, dass man gewinnen würde, aber nicht so: Spaniens Leistung war tadellos, mit all der Entschlossenheit, die Trainer Luis Enrique gefordert hatte: Spielstil, Einsatz, Freude, Torabschluss. Das resultierte alles aus Spaniens Stärke heraus, nicht so sehr am schwachen Gegner.

Waren Sie von der deutschen Niederlage gegen Japan überrascht?

Deutschland hatte die Niederlage nicht verdient. In einer halben Stunde hat man sich die Arbeit von 60 Minuten kaputt gemacht. Ein Remis wäre gerechter gewesen.

Hat Deutschland mit dem, was es gezeigt hat, eine Chance gegen Spanien?

Deutschlands Leistung zu Beginn war in Ordnung, und Chancen gibt es immer, zumal Deutschlands Nationalelf eine Siegermannschaft ist. Das sollte der Gegner, in diesem Fall Spanien, nie vergessen. Deutschland hat einen gewaltigen Druck, diese Situation sollte Spanien ausnutzen.

Wie groß ist die Gefahr, dass Spanien jetzt gegen Deutschland antritt?

Eben die, dass Deutschland eine große Fußballnation mit gewaltiger Erfahrung ist, auch diese Mannschaft steht mit zahlreichen Spielern dafür. Großartige Spieler, von Neuer über Gündogan zu Müller, die Aufzählung ist nicht vollständig, es gibt noch mehr. Aber als Mannschaft ist Spanien momentan besser.

Inwiefern?

Aktuelle Form, Spielanlage und Mentalität, Spanien ist gesamthaft aktuell einfach besser. Dennoch ist es ein schmaler Grat, denn auch Deutschland hat ja eine gute Spielanlage, tolle Spieler. Vorsicht ist geboten, Demut und Respekt vor dem angeschlagenen Gegner, denn Deutschland hat oft gezeigt, dass es Herausforderungen meistert.

Mittelfeldspieler Gavi wurde nach dem Auftritt gegen Costa Rica von allen Seiten gelobt. Was ist von ihm im weiteren Turnierverlauf zu erwarten?

Jedwedes Lob ist gerechtfertigt. Er hat das im ersten WM-Spiel seines Lebens gezeigt und auch schon beim FC Barcelona. Völlig verdient gewann er zuletzt den Golden-Boy-Award für den besten U-21-Spieler Europas. Seine Qualität und Persönlichkeit als Spieler lassen denken, dass er schon viel älter ist als seine gerade mal 18 Jahre. Er verbindet die Dynamik und den Schwung eines jungen Spielers mit der Spielvision eines erfahrenen. Ein sehr kompletter Spieler und den Anforderungen des Turniers gewachsen, keine Frage.

Ferran Torres, Marco Asensio und Dani Olmo, wird das auch die Angriffsreihe sein gegen Deutschland?

Alvaro Morata könnte von Anfang an ran, er wurde ja eingewechselt. Aber warum ein funktionierendes Team ändern? Spanien hat es in jeder Beziehung gut gemacht gegen Costa Rica, weil es selbst bestens drauf war, nicht etwa, weil der Gegner schwach war.

Haben Sie Dani Olmos starken Auftritt so erwartet?

Er ist ein toller Fußballer. Ich bin ein bisschen neidisch, dass man ihn in Leipzig und Deutschland Woche für Woche sehen kann, aber nicht in Spanien. Habt Spaß mit ihm in der Bundesliga. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Einer, der es verdient hätte, in Spanien höher gehandelt zu werden. Ich sähe es gerne, wenn er nach Spanien zurückkehren würde.

Wie bewerten Sie generell die Qualität der Roja mit Blick auf Youngster und Erfahrene?

Die Mannschaft ist hochtalentiert besetzt mit Gavi, Pedri, Ferran Torres, Ansu Fati, Wiliams, sie ist sehr wettkampfstark. Spanien hat sich bei der EM vor einem Jahr durchgesetzt im engen Achtelfinale gegen Vize-Weltmeister Kroatien und auch im Elfmeterschießen gegen die Schweiz.

Generell: Die Stärken der Roja?

Ballbesitz, Positionsspiel, hohes Pressing, sofortiges Gegenpressing nach Ballverlusten. Diese Spielweise überzeugt die Mannschaft, Luis Enrique hat es geschafft, dass dieses laufintensive und aufwändige seinen Jungs Spaß macht. Sie sind überzeugt davon, das ist ein großer Vorteil, die Spieler stehen total hinter ihrem Coach. Hinzu kommt, dass Spanien keinen Superstar hat, kompensiert wird das durch Spieler mit großer Polyvalenz, spielstarke, aber auch kämpferische Mittelfeldspieler, Busquets, Pedri, Gavi, Koke mit Carvajal oder Jordi Alba offensive Außenverteidiger, gute Flügelstürmer wie Ferran Torres, die aber auch diagonal nach innen ziehen, gute Dribbler, Spieler mit guter Schusstechnik, gute Strafraumstürmer.

Spaniens Schwachpunkte?

Das System von Luis Enrique mit Ballbesitz und Positionsspiel und hohem Pressing ist die beste Verteidigung. Es impliziert in diesem Fall aber ein großes Problem: Wenn Spanien den Ball verliert, oder wenn der Gegner einfach die erste Pressing- Linie überspielt, dann bietet ihm Spanien freien Raum. Das ist die größte Verletzlichkeit.

Was ist mit Leadership bei so vielen jungen Spielern?

Eine Führungsfigur wie in früheren Jahren fehlt vielleicht. Damals gab es Puyol, Sergio Ramos, Xavi. Das waren Spieler, die nicht nur selbst von ihrer Qualität und Charakter profitierten, sondern beides auch an die Mannschaft weitergeben konnten, das Team profitierte von ihnen.

Ist Keeper Unai Simon auf stabilerem Niveau als vor einem Jahr bei der EM mit diversen Wacklern?

Das Nationaltrikot ist ihm nicht zu groß. Er ist auch bei der EM fantastisch zurückgekommen. Er strahlt mitunter mehr Sicherheit in der Roja aus als im Klub, das ist die Realität. Er hat gelernt und sich nervenstark präsentiert.

Ist Spanien ein Titelkandidat?

Spanien ist Titelkandidat, bislang hat kein Team besser gespielt. Wenn Deutschland gewinnen sollte, wird es das Selbstvertrauen zurückerlangen und wieder alle Möglichkeiten haben.

Auf den Titel?

Deutschland hat eine gute Mannschaft, weiß, wie man eine WM gewinnt. Das Problem ist einfach, dass es sich gegen Japan Ärger eingehandelt hat. Gegen Spanien zu gewinnen, wird kompliziert. Wenn Deutschland diese Hürde meistern sollte, können wir neu verhandeln.