Cancellara gründet Profi-Radsportteam

Die Schweiz kehrt nach sechs Jahren Pause wieder mit einem Profi-Team in den Radsport zurück: Boss des "Tudor Pro Cycling Team" wird der ehemalige Schweizer Star Fabian Cancellara sein.

"Der Schweizer Radsport braucht wieder ein Profi-Team", sagte Cancellara am Dienstag am Rande des Prologs zur Tour de Romandie am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Projekts. Das "Tudor Pro Cycling Team" wird zunächst mit einer Lizenz der zweithöchsten Stufe im Profi-Radsport an den Start gehen. Mit einer UCI-Pro-Tour-Lizenz hätte das Team dann gleich im Jahr 2023 die Möglichkeit bei den beiden Heimrennen Tour de Romandie und Tour de Swiss teilzunehmen. Ziel der Equipe sei aber ein Platz in der WorldTour, der ein automatisches Startrecht um für alle großen Rennen inklusive der Monumente und der großen Landes-Rundfahren Tour, Giro und Vuelta beinhaltet.

BMC stattet das Team als Sponsor mit Rädern aus

Zuletzt fuhr das Team IAM-Cycling mit einer Schweizer Lizenz, 2016 war aber Schluss. Zuvor gingen in der WorldTour auch die Teams von Post Swiss, Phonak und BMC für die Schweiz an den Start.

Namensgeber der neuen Mannschaft, das aus dem Swiss-Acadamy-Racing-Team hervorgeht, ist der Schweizer Uhrenhersteller Tudor. Als Ausstatter und Sponsor konnte unter anderem der Radhersteller BMC gewonnen werden. Welche Fahrer unter Vertrag genommen werden sollen, wurde noch nicht bekannt.

Cancellara gehörte zu den prägendsten Fahrern der letzten 20 Jahre. Der mittlerweile 41-Jährige wurde insgesamt viermal Zeitfahr-Weltmeister sowie in dieser Disziplin zweimal Olympiasieger. Er triumphierte je dreimal bei Paris-Roubaix und der Flandern-Rundfahrt sowie einmal bei Mailand-Sanremo.