Can: "Wir können es besser"

In der Bundesliga steht der BVB kurz vor dem Erreichen des Saisonziels: Mit einem Sieg über den VfL Wolfsburg am Samstag würde die Mannschaft von Trainer Marco Rose die Qualifikation zur Champions League weitgehend festzurren. Mit Blick auf die kommende Spielzeit ist dennoch Besserung nötig, sagt Defensivallrounder Emre Can.

Zwölf Punkte beträgt aktuell der Vorsprung von Borussia Dortmund auf den Tabellenfünften SC Freiburg. Bei noch fünf zu absolvierenden Spielen und einer deutlich besseren Tordifferenz (+28 zu +12) bedeutet das für den BVB: Gewinnt die Mannschaft von Trainer Marco Rose am Samstag das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, dann ist das minimale Bundesliga-Saisonziel - die erneute Qualifikation zur Champions League - gesichert.

Can: "Wir wollen Pokale in die Höhe halten"

Es wäre ein halbwegs versöhnliches Endergebnis nach einer Saison, die zwar in der Bundesliga punktetechnisch nach Plan verlief, in den Cup-Wettbewerben aber zu viele Enttäuschungen bereithielt. Das sieht auch Defensiv-Allrounder Emre Can so, der mit Blick auf die kommende Saison sagt: "Es ist im ganzen Umfeld so: Jeder hier sieht die bisherige Spielzeit ein bisschen negativ. Die Erwartungshaltung ist höher, im Verein und in der Mannschaft. Wir wollen etwas reißen. Wir wollen Pokale in die Höhe halten. Das haben wir in diesem Jahr nicht geschafft. Das müssen wir verbessern. Und wir können es auch besser." Widersprechen dürften da die wenigsten angesichts von bereits 13 Niederlagen in 41 Pflichtspielen.

Verloren gegangenen Kredit können die BVB-Profis in den kommenden Wochen durchaus noch zurückgewinnen. Etwa durch ähnlich engagierte Leistungen wie jüngst beim 2:0 in Stuttgart. Und auch das Duell beim Serienmeister FC Bayern, der am Dienstag überraschend aus der Champions League ausschied, bietet den Borussen am übernächsten Samstag noch die Chance zur Teil-Wiedergutmachung.

Can: "Unser Ziel ist es, Zweiter zu werden"

Neun Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf die Münchner an der Tabellenspitze. Die Meisterschaft ist daher nachvollziehbarerweise kein Thema mehr in Dortmund. Stattdessen sagt Can: "Unser Ziel ist es, Zweiter zu werden." Die Chancen dazu stehen bei acht Punkten Vorsprung auf den Dritten Leverkusen gut.