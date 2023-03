Can über Elfmeter-Wiederholung: "Ich verstehe das einfach nicht"

Dortmunds Ausscheiden aus der Champions League beim FC Chelsea erhitzte die Gemüter. Im Mittelpunkt: "Ein sehr, sehr arroganter Mensch", wie BVB-Berater Matthias Sammer über den Schiedsrichter urteilte.

Borussia Dortmund ist laut Matthias Sammer "verdient aus der Champions League ausgeschieden, wenn man beide Spiele ansieht. Sie haben aufgrund ihrer individuellen Qualität auch ein bisschen mehr zu bieten. So, das haken wir erst einmal ab", sagte der Experte bei "Prime Video" über Dortmunds Gegner Chelsea. Doch dann war es mit der Sachlichkeit des BVB-Beraters vorbei und sein Groll nach der 0:2-Niederlage in London entlud sich am Schiedsrichter.

Umstrittener Handelfmeter und eine Wiederholung

Passiert war folgendes: Kurz nach Wiederanpfiff flankte Ben Chilwell von links, traf aus kurzer Distanz Marius Wolfs Unterarm. Schiedsrichter Danny Makkelie stand bestens und ließ erst weiterspielen, wurde dann jedoch vom VAR kontaktiert, sah sich die Bilder an und entschied auf Handelfmeter. Eine umstrittene Entscheidung, denn der Ball kam nicht nur aus kurzer Distanz, sondern Wolf vergrößerte auch nicht seine Körperfläche - zudem hing sein Arm in der Drehbewegung passiv nach unten. Also maximal eine Kann-Entscheidung - und damit nichts für den VAR.

Chelseas deutscher Nationalspieler Kai Havertz setzte den Strafstoß an den rechten Pfosten, zahlreiche Spieler beider Teams liefen (auch weil Havertz den Anlauf abstoppte) vor dem Schuss in den Strafraum. Darunter auch BVB-Mittelfeldspieler Özcan, der den Ball klärte. Mit dieser Aktion wurde das verfrühte Reinlaufen regelwidrig, und Havertz durfte den Elfmeter wiederholen. Der 23-jährige Linksfuß prustete die Backen auf und versenkte zum 2:0 - mit diesem Ergebnis beendete er schlussendlich den Dortmunder Traum vom Viertelfinale.

Sammer: "Handfester Skandal"

"Der Elfmeter und seine Wiederholung, das ist ein handfester Skandal", fauchte Sammer und verwies auf einen aus seiner Sicht vorangegangenen Fall, als Dortmund im April 2021 im CL-Viertelfinale gegen Manchester City (1:2 und 1:2) im Hinspiel auf der Insel auch die eine oder andere schwer zu verdauende VAR-Situation miterleben musste.

"In einer solchen Konstellation - und da müssen mir jetzt auch keine Regelhüter kommen - gibt es Persönlichkeit. Makkelie aber ist ein sehr, sehr arroganter Mensch. Und als Schiedsrichter hast du auch eine gewisse Ausstrahlung und Bescheidenheit", urteilte Sammer über den niederländischen Referee und skizzierte folgendes Szenario: "Wenn das die Regel ist, die es angeblich geben soll, dann würde ich zu meinen Spielern sagen: 'Wir laufen zweimal rein und wenn du dich dann beim dritten Mal sicher fühlst, dann reicht es ja immer noch." Laut Sammer ergebe "diese Regel einfach keinen Sinn".

Wie kann man in so einer Situation den zweiten Elfmeter geben. Wie geht das? Ich verstehe das einfach nicht. Emre Can

Mindestens genauso aufgebracht wie Sammer war Emre Can, der die Schuld für das Ausscheiden an der Stamford Bridge alleinig dem Schiedsrichter anlastete. "Der Schiri war heute schuld. Wie kann man in so einer Situation den zweiten Elfmeter geben. Wie geht das? Ich verstehe das einfach nicht", echauffierte sich der 29-Jährige. Von der Regel zur regelkonformen Wiederholung wollte Dortmunds Sechser ebenfalls nichts wissen: "Es ist mir scheißegal, wer vorher reingelaufen ist. Er (Havertz, d. Red.) trifft den Pfosten, fertig, aus. Der (Schiedsrichter Makkelie, d. Red.) war das ganze Spiel arrogant. Man konnte mit ihm nicht reden in der Halbzeitpause. Da fängt es an."

"UEFA soll anderen Schiri schicken"

Für Can sei der Schiedsrichter angesichts der Kulisse eingeknickt. "Wir haben am Ende unverdient, auch wegen des Schiedsrichters, verloren. Wir spielen hier an der Stamford Bridge, vielleicht hat er Angst vor den Fans, aber dann soll die UEFA einen anderen Schiri schicken. Es tut extrem weh, dass wir wegen eines Schiris ausscheiden."