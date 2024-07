Can startet gegen Spanien - die richtige Entscheidung?

Mit zwei Änderungen in der Anfangsformation geht die DFB-Elf ins Viertelfinale gegen Spanien. Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf Emre Can statt Robert Andrich - die richtige Entscheidung?

In den drei Vorrundenspielen hatte Julian Nagelsmann noch gänzlich auf Veränderungen an seiner Startformation verzichtet, im Achtelfinale nahm er - auch durch eine Gelbsperre gegen Jonathan Tah bedingt - erstmals während der Heim-EM Wechsel vor. Nach dem 2:0-Sieg gegen Dänemark gibt es auch diesmal Veränderungen in der ersten Elf des Bundestrainers. Gegen Spanien kehrt Tah für Nico Schlotterbeck in die Anfangsformation zurück - und Emre Can startet für Robert Andrich im defensiven Mittelfeld.

Andrich hatte bislang alle vier Begegnungen an der Seite von Toni Kroos begonnen und gegen die Schweiz (1:1) auch ein Tor erzielt, das aufgrund eines Fouls im Vorfeld jedoch wieder aberkannt wurde. Can war erst durch den Ausfall Aleksandar Pavlovics unmittelbar vor dem Turnier in den Kader gerückt - und hatte als Joker im Eröffnungsspiel gegen Schottland zum 5:1-Endstand getroffen. Er kam bislang dreimal als Einwechselspieler zum Einsatz.

Wir wollen nun von dir wissen: Ist Nagelsmanns Entscheidung, gegen die Spanier auf Can zu setzen, die richtige Entscheidung?

