Can im Interview: "Ich würde das als Außenstehender vielleicht auch über uns sagen"

Weder das Abschneiden des Teams noch seine eigene Bilanz stellen Emre Can nach dem ersten halben Jahr der Saison zufrieden. Der 29-Jährige über Abwehrprobleme, Widerstandskraft, öffentliche Kritik, seine Rolle in der Kabine und den Ärger über sein Standing in Deutschland.

Herr Can, hinter dem BVB liegt eine unbefriedigende Hinrunde. Hallt die immer noch nach oder hat der zeitliche Abstand zum letzten Spiel geholfen?

Es ist nicht vergessen, aber verarbeitet. Am Anfang war es gut, enttäuscht zu sein, aber das muss man irgendwann in der Vergangenheit lassen. Wichtig ist, dass wir unsere Lehren daraus ziehen und erkennen, woran es gehakt hat. Wir wissen selbst, dass es in der Bundesliga bislang keine gute Saison von uns war. Wir wollen unbedingt besser auftreten, konstant besseren Fußball spielen, konstant bessere Ergebnisse erzielen. Und da bin ich zuversichtlich, wenn ich sehe wie die Mannschaft im Trainingslager gearbeitet hat.

Welche Lehren sind das vor allem? Wo liegen die wichtigsten Ansatzpunkte für die Vorbereitung?

Zum Beispiel, dass das Pressing nur gemeinsam und mit hoher Intensität und Zweikampfhärte funktioniert. Oder die offensiven Standards, daraus haben wir viel zu wenige Tore erzielt. Wir müssen insgesamt mehr Treffer machen und weniger kassieren. In all diesen Bereichen haben wir einiges besser zu machen.

Sind die Abwehrprobleme der zweiten bisherigen Saisonhälfte ein ganzheitliches Problem, was schon im Pressing und Gegenpressing losgeht?

Wenn man Tore kassiert, liegt es nie nur an der Abwehr. Es ist immer die ganze Mannschaft verantwortlich, das fängt vorne an. Wenn wir da nicht richtig pressen und stehen, nicht die richtige Intensität haben, wird es schwierig. Und das hat, so ehrlich müssen wir sein, in der Hinrunde oft gefehlt, vor allem in der Bundesliga. Dass wir es können, haben wir beispielsweise in der Champions League in den beiden Spielen gegen Manchester City gesehen. Wir müssen es nur konstant abrufen.

Kann man Intensität denn so trainieren wie zum Beispiel Standardsituationen?

Du musst die Basis dafür herstellen, also dass du fit bist und laufen kannst. Aber ob es zu 100 Prozent auf dem Platz funktioniert, liegt dann an jedem einzelnen Spieler. Wenn es nicht jeder auf dem Platz durchzieht, hat die Mannschaft keine Chance.

Eine große Rolle spielt dabei doch, ob auch im Training die Schlagzahl hoch ist, oder?

Auf jeden Fall. Da hilft es, dass die lange verletzen Spieler zurück sind und dass so wieder mehr Konkurrenzkampf herrscht. Das treibt jeden einzelnen Spieler an, das ist ganz wichtig für uns. Wie man trainiert und arbeitet, zeigt sich immer auch im Spiel.

Oft wird über das Thema der fehlenden Mentalität oder Widerstandskraft bei Rückschlägen gesprochen. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?

Ich würde das als Außenstehender vielleicht auch über uns sagen. Aber als Spieler der Mannschaft glaube ich nicht, dass die Mentalität ein Problem ist. Wir müssen nur lernen, diese Tugenden in wirklich jeder Partie abzurufen. In zu vielen Spielen haben einzelne Spieler nachgelassen und weniger gemacht. Das geht einfach nicht. Wenn nicht alle elf Spieler bereit sind zu marschieren und zu verteidigen, kannst du als Mannschaft nicht gewinnen. Das müssen wir verstehen, egal ob Abwehrspieler, Torhüter oder Stürmer.

Das ist in Dortmund auch keine neue Erkenntnis. Sie sind seit drei Jahren beim BVB und kennen die Diskussionen genauso lange.

Das stimmt, und es ist leider die Wahrheit. Woran es liegt? Wenn wir das so einfach wüssten, hätten wir es schon lange hinter uns gelassen. Aber glauben Sie mir: Wir versuchen das in der Mannschaft und arbeiten hart daran, auch wenn es vielleicht nicht immer so aussieht. Wir geben unser Bestes, damit wir nicht mehr nur in jedem dritten Spiel gut spielen, sondern nach Möglichkeit immer.

In Ihrer persönlichen Bilanz steht nur ein Bundesliga-Einsatz über 90 Minuten, von 17 Spielen standen Sie nur in zehn mehr als 30 Minuten auf dem Platz. So sieht keine befriedigende erste Saisonhälfte aus, oder?

Überhaupt nicht, gar nicht. Das war nicht einfach. Ich bin wieder mit einer Verletzung aus dem Urlaub gekommen und war danach gefühlt die ganze Zeit hintendran. Und so habe ich nicht so viel gespielt wie erhofft. Die letzten Jahre habe ich fast immer gespielt, wenn ich fit war. Deswegen ist die Saison bisher überhaupt nicht befriedigend für mich. Ich will mich im Training aufdrängen, in den Spielen beweisen - und dann wird es hoffentlich besser.

Wie selbstkritisch ist der Profi Emre Can?

Sehr selbstkritisch. Ich kann meine Leistungen schon gut einordnen - kritisch, aber auch dann, wenn ich finde, dass ich ein ordentliches Spiel gemacht habe und von außen schlechte Noten bekomme.

Und was ergibt die Reflexion über die bisherige Saison?

Sie war nicht gut, da muss ich ehrlich zu mir sein. Ich kann viel mehr, das weiß ich. Das wissen auch viele im Verein. Mein Ziel ist es, das wieder abzurufen und dafür Gas zu geben. Vielleicht ist mein Fehler aber auch, dass ich manchmal zu viel will, da muss ich ruhiger werden.

Sie sind trotz der Einsatzzeiten einer der Führungsspieler und auch im Mannschaftsrat. Welche Rolle haben Sie in der Kabine?

Ich habe schon das Gefühl, dass ich in der Mannschaft sehr respektiert werde. Viele wissen, dass ich schon lange Jahre im Geschäft bin und meine Erfahrungen gesammelt habe. Ich tausche mich viel mit Mats Hummels, Marco Reus und dem Rest des Mannschaftsrats aus, es kann immer jeder zu mir kommen und mit mir reden. Aber ein hohes Standing muss auch wieder mehr mit Leistungen gestützt werden.

Äußern Sie Kritik bewusst auch mal öffentlich, wie zum Beispiel nach dem Champions-League-Spiel beim FC Kopenhagen?

Das mache ich nicht bewusst, sondern abhängig vom Spiel. Wenn mir etwas nicht gefällt, sage ich das ehrlich - aber auch hier sage ich auch, wenn ich eine Leistung gut fand, die andere nicht gut fanden. Ich versuche das immer positiv zu machen, aber manchmal fällt auch mir das schwer.

Bei Mats Hummels' öffentlicher Kritik betonte Edin Terzic stets, dass er die auch intern so äußert. Machen Sie das auch in der Kabine?

Ab und zu schon, ja. Der Austausch in der Mannschaft ist mittlerweile sehr gut. Wir tauschen uns mit vielen Spielern darüber aus, was besser werden muss und kann. Das ist auch extrem wichtig, manchmal müssen in einem Team solche Reizpunkte gesetzt und Dinge knallhart angesprochen werden - auch wenn es dem einen oder anderen nicht gefällt. Nur so kommt man weiter.

Ihr Vertrag läuft bis Vertrag bis 2024. Wie ist der Blick auf den Sommer? Nach dem Wechsel von Liverpool nach Turin haben Sie gesagt, dass Sie von Zeit zu Zeit Veränderung und neue Herausforderungen brauchen.

Gedanken über meine Zukunft habe ich mir schon gemacht, aber einen konkreten Plan gibt es aktuell nicht. Ich bin zur Zeit glücklich in Dortmund, der Vertrag läuft noch eineinhalb Jahre. Was danach passiert, ist noch weit weg.

Hatten Sie im letzten halben Jahr Abwanderungsgedanken?

Nein. Ich bin glücklich hier, im Verein passt es, und ich bin unter anderem auch nah an meiner Familie in Frankfurt. Das passt.

Sie haben schon in England und Italien gespielt. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Bild ein Deutschland und im Ausland unterschiedlich ist?

Gute Frage! Ja, dieses Gefühl habe ich sogar ganz extrem. Ich habe im Ausland ein ganz anderes Standing, in England zum Beispiel. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht respektiert man meine Leistungen da anders oder mag mich als Fußballer-Typ lieber. In Deutschland werde ich schon immer kritischer gesehen. Ich weiß, dass ich nicht den besten Fußball gespielt habe, seit ich in Dortmund bin. Aber ich hatte auch gute Spiele, die vergangene Saison war persönlich gut, und das, obwohl ich größtenteils auf einer anderen Position gespielt habe. Es war nicht so schlecht, wie es oft dargestellt wird, zu dieser Meinung stehe ich.

Stört Sie das Bild?

Klar, auch da bin ich ehrlich, das würde jeden Fußballer stören. Aber ich bin in Deutschland daran gewöhnt. Mir bleibt nichts anderes übrig, als weiter Gas zu geben und der Mannschaft zu helfen. Alles andere liegt nicht in meiner Hand.