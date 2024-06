Can fand ihn "arrogant": Makkelie pfeift Deutschland gegen Ungarn

Im zweiten EM-Spiel kommt es für die deutsche Nationalelf zum Wiedersehen mit Schiedsrichter Danny Makkelie. Vor allem Emre Can hat ungute Erinnerungen.

Die Regel, dass nur noch die Kapitäne mit den Schiedsrichtern sprechen dürfen, gibt es erst seit der EM 2024. Doch schon im März 2023 tat sich Emre Can, damals noch ohne Binde, im Dortmunder Champions-League-Achtelfinalrückspiel beim FC Chelsea ziemlich schwer, Kontakt zu Danny Makkelie aufzunehmen. "Man konnte nicht mit ihm reden", klagte Can hinterher. "Der war das ganze Spiel arrogant."

Jetzt kommt es in neuer Konstellation zum Wiedersehen: Die UEFA hat Makkelie als Schiedsrichter für Deutschlands zweiten EM-Auftritt am Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Stuttgart gegen Ungarn nominiert. Worauf müssen sich die deutschen Spieler gefasst machen? Der 41-jährige Niederländer ist seit 2011 FIFA-Schiedsrichter, pfiff bei der EM 2021 (vier Einsätze, kicker-Notenschnitt 2,13) und bei der WM 2022 (zwei Einsätze, 3,75), dazu in 47 Champions- und 17 Europa-League-Spielen, darunter das EL-Finale 2020 in Köln (Note 2) - sieht sich aber auch immer wieder Vorwürfen ausgesetzt.

"Makkelie ist ein sehr, sehr arroganter Mensch. Und als Schiedsrichter hast du auch eine gewisse Ausstrahlung und Bescheidenheit", schimpfte etwa Matthias Sammer nach besagtem Dortmunder Auftritt in London (0:2), bei dem Makkelie einen umstrittenen Handelfmeter gepfiffen und diesen nach VAR-Einsatz zu Unrecht hatte wiederholen lassen. Mit Chelsea-Torschütze Kai Havertz profitierte damals ein deutscher Nationalspieler, während Can Frust schob ("Vielleicht hat er Angst vor den Fans, aber dann soll die UEFA einen anderen Schiri schicken").

Auch der heutige Bundestrainer Julian Nagelsmann fand eine Spielleitung Makkelies schon mal "echt traurig": Als seine Leipziger im November 2020 bei Paris Saint-Germain 0:1 verloren, bemängelte er nicht zu Unrecht einen "Witz"-Elfmeter - der kicker gab Makkelie und dessen Team auch wegen zweier nicht mit Rot geahndeten Fouls die Note 6.

Bei Turnieren ist die DFB-Elf unter Makkelie noch sieglos

Bei großen Turnieren ist Deutschland unter dem Polizisten noch sieglos: Bei der EM 2021 begleitete er das Achtelfinal-Aus gegen England (0:2) und damit Joachim Löws bis heute letztes Spiel als Trainer souverän (kicker-Note 2), eineinhalb Jahre später hatte er in Katar beim 1:1 gegen Spanien ein paar Probleme in der Zweikampfbewertung (kicker-Note 4).

Beim Ungarn-Spiel wird das gesamte Referee-Gespann niederländisch sein: Hessel Steegstra und Jan de Vries fungieren als Linienrichter, Serdar Gözübüyük als Vierter Offizieller und Rob Dieperink als VAR.