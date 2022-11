Can bedient: "Sind immer irgendwie rumgejoggt"

Sportlich ging es für Dortmund am Mittwoch in Kopenhagen um nicht mehr viel. Es war daher auch nicht das optimale Spiel der Borussen, was den Spielern sauer aufstieß.

"Das war kein gutes Spiel von uns", sagte Nico Schlotterback nach der Partie klipp und klar bei DAZN. "Es war ein gutes Spiel von Kopenhagen, sie haben sich das 1:1 verdient. Wir hatten ein bisschen Glück, Gregor (Kobel, d.Red.) hat in der ersten Halbzeit gut gehalten, zum wiederholten Mal. Die zweite Hälfte war einen Tick besser, am Schluss ist das 1:1 nach dem Spielverlauf okay für uns, mehr kannst du nicht erwarten."

In Summe ging das Ergebnis absolut in Ordnung, wenngleich Kobel den BVB in Durchgang eins vor mehr Gegentoren bewahrte. Der Keeper blieb wie auch Mats Hummels dann in der Kabine, Ersatzkeeper Alexander Meyer hatte nach dem Seitenwechsel wesentlich weniger zu tun. Dortmund hatte nach der Pause die besseren Chancen, die beste vergab Youssoufa Moukoko, der den Pfosten traf.

Am Ende blieb es beim 1:1, was sportlich irrelevant war, den Spielern aber trotzdem sauer aufstieß. Das Spiel "so schnell wie möglich abhaken", wollte Emre Can. "Uns hat gegen und mit dem Ball die Intensität gefehlt. Wir sind immer irgendwie rumgejoggt und rumgegangen, haben aber nicht die Intensität gehabt. Wir waren nicht giftig genug."

Dabei ließ der Mittelfeldmann auch die Ausrede nicht gelten, dass der BVB schon sicher als Gruppenzweiter feststand und es sportlich um nichts mehr ging. "Klar erwartest du ein anderes Auftreten, du spielst hier Champions League. Es ist egal, ob es darum geht ob wir weiterkommen oder nicht. Es geht um viel Geld, es geht darum, dass sich jeder beweisen will. Das haben wir heute nicht zu 100 Prozent erfüllt. Wir wollten Spaß haben, das hatten wir heute nicht so", fuhr Can fort.

Mehr Spaß wollen die Dortmunder dann am Samstag (15.30 Uhr) haben, wenn es in der Bundesliga gegen Bochum weitergeht.