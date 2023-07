Can als BVB-Kapitän "unheimlich stolz" - Kehls mahnende Worte an die Gruppe

Emre Can ist neuer Kapitän von Borussia Dortmund und übernimmt damit die Nachfolge von Marco Reus. Die BVB-Bosse erklären ihre Entscheidung - und die Wahl der Stellvertreter.

Von Dortmunds USA-Reise berichtet Matthias Dersch

Der Stolz über sein neues Amt war Emre Can anzusehen, als er am Mittwochmittag (Ortszeit) in San Diego auf dem kleinen Podium im provisorischen Pressekonferenzraum des BVB-Teamhotels Fairmont Grand Del Mar saß. Gebannt lauschte er den Worten seines Trainers Edin Terzic, der so eben bekannt gegeben hatte, dass Can als Nachfolger von Marco Reus ausgewählt wurde und neuer Mannschaftskapitän von Borussia Dortmund ist.

Gemeinsam mit Sportdirektor Sebastian Kehl und Klubboss Hans-Joachim Watzke hatte Terzic seit Reus' Entscheidung, die Binde abzugeben, darüber nachgedacht, wer dem Dortmunder Urgestein folgen könnte. Dass die gemeinsam getroffene Wahl letztlich auf Can fiel - und nicht auf seine künftigen Stellvertreter Gregor Kobel und Niklas Süle - überraschte nur bedingt.

Noch mehr Verantwortung - und noch mehr in der Pflicht

Der deutsche Nationalspieler hatte nach seinem deutlichen Leistungsaufschwung in der Rückrunde der Vorsaison gerade erst seinen Vertrag beim BVB verlängert und war in der Kabine ohnehin stets jemand, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt. Ihn nun mit noch mehr Verantwortung auszustatten und ihn dadurch auch ein Stück weit in die Pflicht zu nehmen, an die erfolgreiche Rückrunde anzuknüpfen, ist eine logische Konsequenz daraus.

Ich werde versuchen, der Emre zu bleiben, der ich immer war. Emre Can

"Es macht mich unheimlich stolz, jetzt für so einen großen Klub Kapitän zu sein. Ich möchte mich bei allen Beteiligten dafür bedanken", sagte Can nach Terzic‘ Eingangsstatement. Bereits am Donnerstag (Ortszeit) wird er den BVB als Kapitän im Test gegen San Diego Loyal anführen. Verändern möchte er sich auch mit der Binde am Arm nicht: "Ich werde versuchen, der Emre zu bleiben, der ich immer war."

Terzic lobt Vorgänger Reus - Kehls mahnende Worte

"Emre ist ein geborener Siegertyp, der gerne Verantwortung übernimmt und mit dieser Situation vertraut ist", begründete Terzic die Entscheidung für den 29-Jährigen. "Ich hatte in jedem Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, das Gefühl, dass er der Richtige ist." Zuvor hatte der BVB-Trainer noch ein paar Worte über Reus verloren, der fünf Jahre die Binde getragen hatte, ehe er sich selbst von dem exponierten Posten zurückzog: "Ich möchte mich ausdrücklich bei Marco bedanken. Es zeigt nicht nur Größe, sondern auch, dass ihm das Team am Herzen liegt." Als Teil des nun sechsköpfigen Mannschaftsrats bleibt Reus in verantwortlicher Position, Julian Brandt und Sebastien Haller komplettieren die Spitze der internen Hierarchie.

"Wir kennen unsere Mannschaft und ihre Struktur sehr, sehr gut, hatten unterschiedliche Optionen für das Amt des Mannschaftskapitäns. Emre Can hat nicht erst durch seine Vertragsverlängerung gezeigt, wie sehr er sich mit dem BVB identifiziert. Er hat im Verlaufe seiner Karriere enorm viel Erfahrung gesammelt, ist im richtigen Alter für einen Kapitän bei einem solch großen Klub und verfügt über entsprechende Führungsqualitäten und die Akzeptanz im Team. Wir sind überzeugt, dass er der Richtige ist, um voranzugehen und als Bindeglied zwischen dem Team, dem Trainerstab und mir als Sportdirektor zu fungieren", sagte Kehl über den neuen Kapitän des BVB, betonte aber zugleich: "Eines ist mir allerdings ganz wichtig. Jeder Einzelne trägt Verantwortung für den Erfolg der Gruppe. Und aus dieser entlassen wir auch keinen einzigen Spieler. Diese Verpflichtung hört nicht beim Kapitän, seinem Stellvertreter oder dem Mannschaftsrat auf."

Watzke prophezeit Stellvertreter Kobel eine "große Karriere"

Klubboss Watzke wiederum sagte: "Emre Can verfügt über große nationale und internationale Erfahrung, die er als Kapitän nun voll einbringen kann. Er hat in diesem Kalenderjahr maßgeblich dazu beigetragen, dass sich unsere Mannschaft sportlich auf hohem Niveau stabilisiert hat. Emre ist der richtige Kapitän für unser Team. Gregor Kobel wiederum ist einer unserer bedeutendsten Transfers der jüngeren Vergangenheit. Wenn er sich weiterhin so positiv entwickelt, hat er eine große Karriere vor sich. Seine Leistungen werden durch die Berufung zum stellvertretenden Mannschaftskapitän nun schon in vergleichsweise jungen Jahren honoriert."

Wie zuvor Can soll nach dem Willen der Dortmunder Verantwortlichen auch Kobel bald seinen Vertrag bei der Borussia verlängern. Der neue Posten als Vize-Kapitän ist daher auch als Ausdruck der hohen Wertschätzung zu verstehen. "Gregor Kobel hat es sich mit seiner sehr positiven Entwicklung auf und neben dem Platz absolut verdient, der stellvertretende Mannschaftskapitän zu sein. Seine Berufung ist auch ein Zeichen dafür, dass wir der jüngeren Generation mehr Verantwortung übertragen", sagte Kehl.

Noch offen ist, wie Can, Kobel und Süle ihre neuen Ämter mit der Mannschaft feiern. Erste Konsultationen darüber fanden in den USA bereits statt, wie Can mit einem Grinsen im Gesicht verriet. Noch sei aber keine finale Entscheidung getroffen.