"Campeones", Tartt und ein verpasster Flashmob

Beim Topspiel zwischen Manchester City und Arsenal kamen nur die Fans der Gastgeber auf ihre Kosten. Nur schade, dass Erling Haaland nicht auf eine doch so naheliegende Idee kam.

Aus Manchester berichtet Christoph Laskowski

Ein paar Topspieler aus England gaben sich schon vor dem Spiel die Ehre. Dani Rojas etwa, der mit den Fans ein paar Selfies schoss. Oder Jamie Tartt, der ja selbst eine Vergangenheit bei Manchester City hat. Natürlich ließ sich auch Richmond-Trainer Ted Lasso höchstpersönlich die Chance nicht nehmen, seine Prognosen für das Topspiel abzugeben - flankiert vom glühenden ManCity-Fan Noel Gallagher, dem Kopf der Band Oasis.

Kurz darauf musste aber die Fußball-Fiktion der Realität weichen, die Schauspieler aus der beliebten Comedyserie die Bühne für die wirklich "Großen" räumen. Doch so richtig groß spielten nur die Skyblues auf. Ein erstaunlich zaghaftes, ja zahnloses Arsenal traf da auf ein aggressives und attackierendes Manchester. Von einem Duell auf Augenhöhe keine Spur.

Auch ManCitys Ersatzspieler sollten nicht zu kurz kommen

Klar, der frühe Treffer von Kevin De Bruyne spielte ManCity in die Karten. "Campeones, Campeones" bebte es erstmals durchs pickepackevolle Etihad. Bis auf Keeper Aaron Ramsdale wehrte sich kaum einer dagegen, dass dieser Wunsch der ManCity-Fans früher oder später in Erfüllung gehen wird. Die Köpfe hingen bei Arsenal, nach dem 0:2 noch ein ganzes Stückchen tiefer. Der psychologische Knockout, ManCity setzte ihn in Person von John Stones bereits kurz vor der Pause.

Nein, sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta nach dem Spiel, "Angst" habe seine Mannschaft nicht gehabt. Glaubt er. "Aber wie wir das Spiel begonnen haben, das hat uns nicht geholfen. Wir haben sämtliche Laufduelle verloren, die ersten und zweiten Bälle." Das habe Räume eröffnet und zu "Unsicherheit" geführt. "Wir haben das Spiel nicht in den Griff bekommen."

Nicht einmal ein Was-wäre-gewesen-wenn gönnte Manchester dem "Noch"-Tabellenführer. Keine Sekunde lang lag in der Arena eine Wende in der Luft. Die Fans von ManCity nahmen sich sogar die Zeit, sämtliche Einwechselspieler beim Aufwärmen in der Kurve zu beklatschen. Riyad Mahrez & Co. klatschten artig zurück. Keiner sollte zu kurz kommen bei dieser womöglich vorentscheidenden Begegnung um den Titel.

Auch Gündogan werden Standing Ovations zuteil

Viele durften später noch mitmischen. ManCity hat schließlich noch viel vor, das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League ist mehr drin denn je. Schiefgehen konnte spätestens nach dem 3:0 eh nichts mehr. Erling Haalands und De Bruynes Brillanz verlieh der Dominanz weiteren Ausdruck.

Der Belgier durfte dann auch zehn Minuten früher Feierabend machen, seine Extraklasse wurde nicht mehr benötigt. Standing Ovations waren eigentlich selbstverständlich bei seiner Auswechslung, diese Ehre wurde übrigens in der 72. Minute auch Ilkay Gündogan zuteil.

Ein bisschen Rock 'n' Roll durfte es aber noch sein. Was passte da besser als ein Sturm-Rowdie namens Erling Haaland, der mit wehender Mähne den 4:1-Schlusspunkt setzte. Hätte er beim anschließenden Jubel noch zum Headbanging angesetzt, er hätte wohl einen Flashmob auf den Rängen ausgelöst. Noel Gallagher hätte das sicher gefallen.

Guardiola: "Erling trifft mit oder ohne Kevin, aber gemeinsam ..."

Für Haaland war es der 33. Saisontreffer, der Norweger hat damit den Rekord von Mohamed Salah (32 Tore in der Saison 2017/18) für eine 38-Spiele-Saison schon jetzt gebrochen. Gemeinsam mit De Bruyne bildete er eine Urgewalt, der die Gunners nicht gewachsen waren. "Wenn wir Kevin einsetzen und er ins Rennen kommt, ist er nicht aufzuhalten", sagte Pep Guardiola, der sein Team auch bei der klaren Führung bis zum Ende mit einem imaginären Taktstock dirigierte. Und Haaland? Der komme auch zurecht, wenn er ohne Kevin allein zu Hause sei. "Erling trifft ständig, mit oder ohne Kevin. Aber gemeinsam", betonte Guardiola, "gemeinsam, mit viel Platz hinter ihnen, sind sie so gefährlich."

Als nach Spielschluss noch einmal ManCitys Hymne "Blue Moon" erklang, war die Erleichterung auf Seiten der Himmelblauen allenthalben zu spüren. Guardiolas Team hat auch diesen Titel nun wieder in der eigenen Hand. Und auch beim AFC Richmond sah man zufriedene Mienen. Eine Rückholaktion von Jamie Tartt ist nach dieser Gala-Vorstellung in weite Ferne gerückt sein. Er wird bei den Skyblues schlicht nicht gebraucht.