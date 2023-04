Camp Nou: Finanzierungsplan für Stadionumbau steht

Der Finanzierungsplan des FC Barcelona zur Renovierung seines Stadions Camp Nou und anderer Infrastrukturmaßnahmen steht.

Wie die Katalanen mitteilten, werden bei insgesamt 20 Investoren 1,45 Milliarden Euro geliehen. Alleine für die Renovierung des Camp Nou, das im Mittelpunkt des Milliarden-Projekts "Espai Barça" (katalanisch für "Platz Barça") steht, werden rund 900 Millionen Euro benötigt. Gelder sollen aber auch für Projekte in die Handball- und Basketball-Abteilung des Klubs fließen.

"Die Darlehen verteilen sich auf mehrere Schritte, über fünf, sieben, neun, 20 und 24 Jahre, mit einer flexiblen Struktur", hieß es in einer Mitteilung des hochverschuldeten Traditionsklubs. Die Rückzahlungen sollen 247 Millionen Euro pro Jahr betragen.

Platz für über 100.000 Fans

Die Arbeiten am Stadion sollen am 1. Juni beginnen und nach drei Jahren abgeschlossen sein. Die Heimspiele in der nächsten Saison wird die Mannschaft um Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen im Olympiastadion Lluis Companys austragen. Die Begegnungen in der Spielzeit 2024/2025 sollen mit einer reduzierten Zuschauerkapazität wieder im Camp Nou stattfinden.

Nach dem Umbau soll das Stadion über 100.000 Fans Platz bieten. In der laufenden La-Liga-Saison kamen im Schnitt 83.003 Zuschauer zu den Heimspielen des FC Barcelona, in der Spitze waren es 95.745 - bei der Partie gegen Real Madrid (2:1). Die Kapazität liegt aktuell bei 99.354 Plätzen.