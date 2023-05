Camavinga verletzt? Ancelotti gibt Entwarnung

Schrecksekunde für Real Madrid: Im Liga-Spiel gegen Getafe (1:0) musste Eduardo Camavinga verletzt ausgewechselt werden. Cheftrainer Carlo Ancelotti gab aber schnell Entwarnung.

Wie Ancelotti kurz nach dem Spiel verkündete, hat sich Camavinga nicht wie zunächst befürchtet schwerer am Knie verletzt. "Es ist nur ein Schlag, der ihn ein bisschen stört. Er ist 20 Jahre alt und wird sich bald erholen. Morgen ruht er sich aus und am Montag wird er beim Rest der Mannschaft sein", zitiert die Marca Reals Cheftrainer. Camavinga dürfte damit also für das mit Spannung erwartete Halbfinal-Rückspiel gegen Manchester City am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) zur Verfügung stehen.

Ancelotti hatte vor dem 1:0-Sieg gegen Getafe die Rotationsmaschine angeworfen und einige Spieler nach dem 1:1 gegen ManCity in der Königsklasse geschont. Camavinga allerdings durfte wie auch Thibaut Courtois und Fede Valverde erneut starten.

In der Schlussphase hatte der französische Nationalspieler und Vize-Weltmeister dann nach einem Foul um eine Auswechslung gebeten und war im Anschluss mit dick und eng bandagiertem Knie im TV gezeigt worden.