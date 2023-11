Camavinga reist bei Frankreich ab - Khephren Thuram nachnominiert

Real Madrids Eduardo Camavinga hat sich im Training mit der französischen Nationalmannschaft verletzt und wird dieser in den kommenden beiden Länderspielen nicht zur Verfügung stehen. In den Kader rückt der Bruder eines ehemaligen Bundesliga-Spielers nach.

Am Mittwochnachmittag hat nach Informationen von "L'Equipe" im Training der französischen Nationalmannschaft ein folgenschwerer Zweikampf stattgefunden: Paris St. Germains Ousmane Dembelé stieß mit Real Madrids Eduardo Camavinga zusammen. So stark, dass sich Camavinga verletzte - und nun nicht in den Länderspielen gegen Gibraltar und Griechenland zur Verfügung steht.

Somit reist nach Englands Jude Bellingham bereits der zweite Mittelfeldspieler von Real Madrid vorzeitig von seinem Nationalteam ab. Wie schwer die Verletzung Camvingas ist, muss sich noch herausstellen. Anfang November hatte der 21-Jährige seinen Vertrag bei den Blancos vorzeitig bis 2029 verlängert.

Anstelle von Camavinga rückt Khephren Thuram (22), der jüngere Bruder des ebenfalls nominierten Ex-Gladbachers Marcus Thuram (26, Inter Mailand), nach. Der Mittelfeldspieler von OGC Nizza wird laut einer Pressemitteilung des französischen Verbandes die Rückennummer 6 tragen.

Frankreich kann erneut Rekord aufstellen

Gegen Gibraltar am Samstag und in Griechenland am Dienstag (jeweils ab 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für die bereits für die EM qualifizierte Equipe Tricolore um Trainer Didier Deschamps "nur" noch um einen Rekord: Gewinnt die aktuelle Auswahl, wäre es das dritte Nationalteam Frankreichs, das jedes EM-Qualifikationsspiel einer Saison gewinnen konnte.