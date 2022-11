Camavinga fordert: "Zeigen, wozu wir fähig sind"

Frankreichs Nationalspieler Eduardo Camavinga und Ibrahima Konaté sprechen nach dem Ausfall von Topstürmer Karim Benzema - und nehmen nun die jungen Spieler in die Pflicht.

Optimistisch: Eduardo Camavinga will auch ohne Karim Benzema die Qualität der Franzosen zeigen. AFP via Getty Images

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Nein, sein Lachen will er sich nicht nehmen lassen, trotz des Ausfalls von Karim Benzema. "Ich lache gerne, das wird sich hier nicht ändern", betonte Eduardo Camavinga am Sonntag bei der ersten Pressekonferenz nach dem Abgang des Mittelstürmers.

In der Nacht auf Sonntag musste der Topstürmer von Real Madrid wegen einer Oberschenkelverletzung endgültig passen. "Er konnte es uns nicht selbst sagen, weil er am Morgen sehr früh abgereist ist. Ich habe ihn danach eine Nachricht geschickt, er war sehr enttäuscht", erklärte der noch nicht mal vor zwei Wochen 20 Jahre alt gewordene Mittelfeldspieler, Kollege des Ballon-d’Or-Gewinners auch im Klub Real Madrid. "Es ist ein harter Schlag", sagte Camavinga, „aber wir haben viele gute Spieler und wir werden für all diejenigen kämpfen, die nicht die Chance haben, dabei zu sein."

Die jungen Spieler sind in der Pflicht

Von einem "Ballon aus Blei" schrieb daher auch am Sonntag L’Equipe. Es ist ja mittlerweile eine lange Liste der Ausfälle bei den Bleus, vor Benzema mussten für die Endrunde bereits die Gesetzten Paul Pogba (Juventus Turin), N’golo Kanté (Chelsea), Mike Maignan (AC Mailand), Presnel Kimpembe (Paris) und auch der Leipziger Christopher Nkunku passen.

Camavinga fordert daher von sich und den jungen Kollegen: "Es ist eine Gelegenheit zu zeigen, wozu wir fähig sind." Einer der Jungen, der aber fast schon wie ein Arrivierter daherkommt angesichts seiner Topleistungen sei Jahren, ist Kylian Mbappé - zwei Tage nach dem Endspiel wird er auch erst 24. "Er wird jetzt nicht mehr Druck spüren", ist sich Camavinga sicher. "Kylian weiß, was er tut, ich mache mir diesbezüglich keine Gedanken um ihn."

Konaté vertraut auf die "Automatismen"

Auch der 23-jährige Ex-Leipziger Ibrahima Konaté, der seit 2021 für den FC Liverpool verteidigt, erklärte: "Benzemas Ausfall tut weh, aber das ist jetzt eine Gelegenheit für die Jungen, für uns alle, dem Trainer und ganz Frankreich zu zeigen, wozu wir fähig sind." Und er sagte ganz forsch: „Am Dienstag ist schon das Spiel gegen Australien." Wenn wir uns "zu lange" mit Benzemas Ausfall aufhalten, "könnte es kompliziert werden".

Lieber lobte Konaté seinen Ex-Kollegen in Leipzig, Dayot Upamecano: "Wir haben wir lange zusammengespielt, wir haben Automatismen. Wir sind befreundet, er ist für mich wie mein Bruder, wir sind ständig in Kontakt, um über andere Dinge als Fußball zu reden, und wir haben viel erlebt."

Beide auch Probleme, zumindest zu Beginn nach ihren Wechseln von Leipzig zum FC Liverpool bzw. zum FC Bayern München. Doch wie gesagt, lieber nicht mit so etwas aufhalten. Sonst könnte es vielleicht doch noch kompliziert werden. Denn in ihren Klubs haben sie sich längst stabilisiert. Nun gilt es in der Equipe Tricolore.

Am Dienstag startet der Titelverteidiger gegen Australien in das Turnier, es folgen am Samstag Dänemark und dann zum Abschluss der Gruppenphase Tunesien.