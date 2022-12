Callsen-Bracker im Interview: "Ich wurde für viele Übungen belächelt"

Ex-Profi Jan-Ingwer Callsen-Bracker (38) ist beim DFB für neurozentriertes Training zuständig. Im Interview erzählt er von seinem "Aha-Moment", wie durch spezielles Training das Spiel langsamer wird und ob IQ und Spielintelligenz zusammenhängen.

Was war Ihr Erstkontakt mit neurozentriertem Training? Gab es einen "Aha-Moment", denn das Thema liegt ja nicht gerade auf der Straße?

Absolut. Ich habe bereits mit 18 mein Debüt in der Champions League gegeben, war ein talentierter Juniorennationalspieler und nie verletzt. Dann hatte ich eine Verletzung, die durch ein Foul entstand. In der Folge hatte ich immer wieder Verletzungen und muskuläre Probleme an verschiedenen Stellen im Körper. Es lief nicht rund. Durch Zufall bin ich an einen Sportwissenschaftler geraten, der sich an der Uni Bonn mit dem Gehirn und dem Nervensystem beschäftigt hat. Ich bin schwach, unbeweglich und mit Schmerzen hingegangen, kam schmerzfrei, stark und beweglich wieder raus. Ich habe also sofort einen Effekt wahrgenommen. Das war mein Aha-Moment. Das hat mich fasziniert und neugierig gemacht.

Beim FC Augsburg ging es damit dann richtig los, oder?

Ja, in Augsburg bin ich zum Leistungsträger und Führungsspieler geworden. Das Training habe ich nicht nur selbst gemacht, sondern auch den Neurotrainer und das Training für meine Teamkollegen organisiert. Auf diese Weise hatten wir beim FCA eine kleine Trainingsgruppe, die neurozentriert gearbeitet hat. Ich habe dann schnell entschieden, dass ich für mein Studium der Wirtschaftswissenschaften auch noch später Zeit habe. Ich war Profi, wollte meine Leistung optimieren und gesund sein. Dann habe ich angefangen, mich in meiner Freizeit fortzubilden. So habe ich als aktiver Spieler bereits meine Mitspieler unterstützt und bin nach und nach reingewachsen.

Wir können mit jedem arbeiten, der ein Gehirn hat. Jan-Ingwer Callsen-Bracker

Wie sind Sie beim DFB gelandet?

Akademieleiter Tobias Haupt wurde 2018 bei einem Vereinsbesuch beim FC Augsburg auf mich und meine Arbeit aufmerksam. Im Stadion gab es einen Raum, den ich eingerichtet hatte - mit Kunstrasen und vielen Charts an der Wand. Er rief mich wenig später an und bat mich um ein Treffen, darauf folgte die Einladung, eine Präsentation in Frankfurt zu halten. Nach einer zweiten Einladung in einem größeren Kreis bekam ich von Tobias das Angebot, bei der DFB-Akademie anzufangen. Zu dem Zeitpunkt war ich selbst noch aktiv. Ein halbes Jahr später habe ich meine Karriere beendet und die einmalige Chance genutzt, zum DFB zu gehen. Jetzt bin ich seit mittlerweile drei Jahren bei der Akademie.

Auf welchem Grundsatz basiert das neurozentrierte Training? Das Gehirn steht im Mittelpunkt, wie ja der Begriff schon nahelegt. Können Sie mal versuchen, das möglichst einfach zu erklären?

Stellen wir uns vor, wir haben eine Kamera und versuchen, einen hochwertigen Film zu drehen. Hinterher sind wir mit dem Ergebnis aber nicht zufrieden. Dann müssen wir uns fragen, was die Ursache dafür ist. Wir können beispielsweise prüfen, ob das Objektiv sauber ist. Funktioniert der Autofokus? Sind die Aufnahmen scharf? Ist der Stabilisator des Bildes richtig kalibriert? Oder hat die Kamera einen Softwarefehler? Laufen die internen Prozesse der Verarbeitung nicht richtig? Dann brauchen wir einen Reset oder müssen die Dinge neu verdrahten, um hinterher ein Produkt, einen guten Film, zu bekommen. Es kann also ganz unterschiedlich sein, was wir machen müssen. Bei SpielerInnen läuft das genauso, sehr individuell. Müssen wir die Augen trainieren, wenn wir Probleme bei der visuellen Wahrnehmung haben? Ist das Gleichgewichtsorgan im Innenohr minimal falsch kalibriert? Wenn meine Augen etwas anderes sagen als mein Gleichgewichtsorgan, entstehen sensorische Konflikte.

Wir haben sehr viele Ebenen, an denen wir ansetzen können, das macht es so spezifisch. Dafür braucht es viel Know-how, um schnell ans Ziel zu kommen und den Output zu verbessern. Durch geeignetes Training können wir nicht nur den Bewegungsablauf optimieren und die Leistung verbessern, sondern auch Schmerzen beseitigen und den Rehabilitationsprozess positiv unterstützen.

Wir alle sind neuroplastisch, also veränderbar und werden in den Dingen besser, die wir tagtäglich machen. Jan-Ingwer Callsen-Bracker

Ist neurozentriertes Training in jedem Alter zu empfehlen? Können Kinder und Jugendliche vielleicht sogar noch mehr davon profitieren?

Es ist total egal. Wir können mit jedem arbeiten, der ein Gehirn hat (lacht). Wir alle sind neuroplastisch, also veränderbar und werden in den Dingen besser, die wir tagtäglich machen. Im frühen Kindesalter verändert sich das Gehirn natürlich viel, viel schneller. Nichtsdestotrotz können wir in jeder Altersklasse Veränderungen erzielen.

Wissen Sie, wie verbreitet neurozentriertes Training in der Bundesliga ist?

Der 1. FC Köln hat beispielsweise einen Neuroathletiktrainer. Auch in Mainz und Hoffenheim finden sich Trainer mit diesem Hintergrund. Zudem gibt es viele Nachwuchsleistungszentren, die offen sind, Fragen an uns haben und anfangen, ihr Personal diesbezüglich zu schulen. Ich weiß noch, wie ich 2011 für viele Übungen belächelt wurde. Aber seitdem es viele Topsportler gibt, die öffentlich über den Mehrwert sprechen und dazu Stellung beziehen, wächst der Bereich aktuell sehr schnell und es gibt immer mehr Trainer.

Gibt es beim neurozentrierten Training Vorbehalte oder ziehen gleich alle mit? Stellen Sie Unterschiede zwischen Männern und Frauen fest? Wer ist da offener?

Ich unterscheide da gar nicht nach Geschlecht. Sobald LeistungssportlerInnen merken, dass das Training wirkt und sie einen Wettbewerbsvorteil haben, machen sie es sofort. Merken sie das nicht, haben sie zu Recht Vorbehalte und werden es nicht machen. Es ist sehr wichtig, Ergebnisse zu kreieren und dann ist es ganz egal, ob es Frauen oder Männer sind. Bei allen DFB-Teams, ob im männlichen oder weiblichen Bereich, wurde ich bislang mit offenen Armen empfangen.

Sind die Einheiten immer individuell oder gibt es auch generelle Übungen, die jeder machen kann?

Am effektivsten ist spezifisches Individualtraining mit einer klaren Zielsetzung. Generell ist Bewegung natürlich sehr gut. Heutzutage sind Augen- und Gleichgewichtstraining, Körpergefühl und Bewegung allgemein wichtig, weil wir alle sehr viel auf den Bildschirm schauen und uns dadurch weniger bewegen. Wenn wir Übungen mit der ganzen Mannschaft ausführen, machen alle das Gleiche und es ist kein individueller Ansatz mehr. Das Ziel ist es dann, einen Reiz zu setzen, um eine Anpassung zu erreichen. Wir überlegen, wie wir den Stress für die SpielerInnen erhöhen können, indem wir die visuellen, die fußballerischen oder die Gleichgewichts-Anforderungen so weit hochschrauben, dass es einen Anpassungseffekt gibt. Das nennen wir Stressimpfung.

Wenn ich eine Spielform Elf-gegen-elf auf der Hälfte des Spielfeldes mache, um viel Stress zu erzeugen: Kann ich da schon von neurozentriertem Training sprechen?

Nein. Das ist ein Prinzip im normalen Fußball-Training: Mache es möglichst klein, schwierig und schneller, als das Spiel wirklich ist. Letztlich hat alles, was wir machen, mit unserem Gehirn zu tun, es geht ja gar nicht anders. Deshalb ist es sinnvoll, sich mit der Funktionsweise des Gehirns zu beschäftigen. Das Beispiel aus Ihrer Frage ist deswegen gut, weil wir genau in dem besser werden, was wir trainieren. Wollen wir besser werden im Fußball spielen, dann müssen wir Fußball spielen.

Hinterher kommt der Ball mit der gleichen Geschwindigkeit, aber für den Torhüter fühlt es sich nach dem Training wie Zeitlupe an. Jan-Ingwer Callsen-Bracker

Was muss passieren, damit wir überhaupt lernen?

Da müssen viele verschiedene Faktoren zusammenkommen. Zum Beispiel lernen wir deutlich schneller, wenn uns etwas wichtig ist. Wenn mir die heutige Trainingsform - wie etwa das Passspiel - wichtig ist, dann passiert auch mehr im Gehirn, als wenn ich es ohne Fokus und ohne Motivation mache.

Versuchen wir mal, möglichst konkret zu werden, um es besser veranschaulichen zu können. Klara Bühl oder Jamal Musiala schwören auf neurozentriertes Training. Musiala trainiert etwa mit einer Spezialbrille, einer sogenannten Shutterbrille. Können Sie deren Einsatzmöglichkeit mal erklären?

Bei der Shutterbrille können wir elektronisch steuern, ob wir etwas sehen oder nicht. Dadurch bekommt der Träger der Brille einen stroboskopischen Effekt, wenn das Licht schnell an und aus geht, wie wir es aus der Disko früher kennen. Wenn also ein Ball auf mich zufliegt und er dazu eine Sekunde braucht, wird die Zeit, in der ich ihn wahrnehme, durch die Brille deutlich kürzer. Der Bereich im Gehirn, der für die Wahrnehmung des visuellen Inputs zuständig ist, wird dadurch extrem aktiviert. Das ist wie Krafttraining für diesen Bereich. Der Effekt? Hinterher kommt der Ball mit der gleichen Geschwindigkeit, aber für den Torhüter bzw. Spieler fühlt es sich nach dem Training wie Zeitlupe an, weil der Bereich für die Wahrnehmung hochgefahren wurde. Durch die gewonnene Zeit haben die SpielerInnen mehr Zeit, ihre eigenen Aktionen vorzubereiten.

Eine gute Übung für Torhüter also?

Gregor Kobel, Yann Sommer oder Oliver Baumann trainieren regelmäßig damit. Was gibt es für die Keeper Schöneres, als wenn sie gefühlt mehr Zeit haben und der Ball langsamer wird? Von Eishockey-Goalies wissen wir, dass sie früher auf die Stockstellung geachtet haben, um zu antizipieren, wo der Puck hinkommt. Nach diesem Training nehmen sie den Puck als Schweif war. Das zeigt, dass die Reizverarbeitung und Wahrnehmung deutlich beschleunigt werden kann. Das Training zeigt sofort Effekte, wenn ich es aber regelmäßig mache, bin ich nach einigen Wochen ein Spieler mit einer verbesserten Wahrnehmung.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Spielintelligenz und IQ?

Das würde ich nicht sagen. Bei Spielintelligenz geht es sehr stark um Mustererkennung. Wenn ich einen guten IQ-Test mache, heißt es noch lange nicht, dass ich auch spielintelligent bin und die richtigen Räume finde, in denen ich mich bewege. Bei komplexen taktischen Inhalten und Trainingsformen hilft natürlich eine gute Auffassungsgabe.

Jürgen Klopp arbeitet mit "neuro11" zusammen. Verfolgt man die Arbeit? Gibt es da auch einen Austausch untereinander?

Ja, klar. Niklas Häusler war Praktikant in der DFB-Akademie, als ich mich vorgestellt und meine Präsentation gehalten habe. Wir haben uns damals kurz kennengelernt. Das ist toll zu sehen, welchen Weg er und seine Firma gegangen sind und dass Jürgen Klopp so begeistert darüber gesprochen hat. Unser Ansatz bei der DFB-Akademie ist es, auf dem neusten Stand zu sein, uns mit den ExpertInnen auszutauschen und unser Wissen zu teilen. Es ist Teil unserer Aufgabe, die technologischen und innovativen Ansätze zu analysieren und uns zu fragen, was wir davon für den deutschen Fußball nutzbar machen können.