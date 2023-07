Call of Duty: Sony und Microsoft einigen sich auf 10-Jahres-Deal

Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft rückt immer näher. Mit Sony einigte sich der Xbox-Entwickler nun auf ein richtungsweisendes Abkommen.

Microsoft ist der Übernahme von Activision Blizzard einen wichtigen Schritt näher gekommen. Wie Head of Xbox Phil Spencer am Sonntag via Twitter bestätigte, einigte sich der US-Konzern mit Mitbewerber Sony über einen zehnjährigen Vertrag bezüglich der Call-of-Duty-Reihe. Sony hatte Bedenken über eine Exklusivität des Shooters aus dem Hause Activision Blizzard angeführt und damit versucht, die Übernahme des Publishers durch Microsoft zu verhindern.

FTC-Argumente "nicht überzeugend"

Auch das US-amerikanische Kartellamt Federal Trade Commission (FTC) hatte sich der Thematik angenommen und Microsoft vor dem Hintergrund der CoD-Exklusivität vor Gericht gebracht. Dort hatte der Xbox-Entwickler zuletzt jedoch Recht bekommen, die Ausführungen der FTC wies ein kalifornisches Gericht als "nicht überzeugend" ab. Es sei nicht erwiesen worden, dass eine Übernahme von Activision Blizzard "den Wettbewerb erheblich beeinträchtigen könnte". Ein Urteil, gegen das die US-Behörde Einspruch einlegte. Dieser wurde inzwischen abgelehnt.

Ausgebrochen war die Auseinandersetzung wegen der Relevanz von Call of Duty für Sonys PlayStation-Konsole. Laut Gerichtsdokumenten gebe es circa eine Million PlayStation-Besitzer, die ihre Konsolen exklusiv für CoD-Titel verwende. 2022 zählte mit Modern Warfare 2 ein Ableger zu den meistgekauften Spielen im PlayStation Store, wie Sony zu Jahresanfang bekanntgab. Warzone erfreute sich als Free-to-play-Version ebenfalls großer Beliebtheit.

CMA-Einigung in Sicht - Sony beißt in den sauren Apfel

Somit bliebe für Microsoft derzeit noch eine letzte Hürde: die britische Competition and Markets Authority (CMA). Das UK-Äquivalent der FTC stützt sich bei einer möglichen Vormachtstellung Microsofts auf das Segment des Cloud Gamings und der gestreamten Spiele. Hier findet sich derzeit kaum Konkurrenz für Microsoft. Allerdings hat der Software-Riese der CMA bereits angeboten, Teile der eigenen Sparte zu veräußern.

Während Microsoft daher guten Mutes in die Zukunft blicken kann, ist das bei Sony - trotz CoD-Deal - nicht so eindeutig. Nicht nur scheint die nächste namhafte Akquirierung Microsofts nicht mehr verhindert werden zu können. Das nun ausgehandelte Abkommen birgt im Vergleich zu einem ersten Angebot aus 2022 auch noch deutlich schlechtere Konditionen für Sony. Denn es handelt sich ausschließlich um eine Zusage für Call of Duty, ähnlich wie Microsoft sie Nintendo gab. Alle weiteren Marken von Activision Blizzard, beispielsweise Overwatch, Tony Hawk's Pro Skater oder Diablo, sind nicht mehr in dem Deal inkludiert.