Caliskaner bleibt in der 2. Liga und wechselt nach Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat den zweiten Offensiv-Neuzugang binnen eines Tages präsentiert. Kaan Caliskaner, der zuletzt für Jahn Regensburg stürmte, hat bei den Niedersachsen einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Kaan Caliskaner absolvierte in drei Jahren in Regensburg 78 Zweitliga-Spiele. IMAGO/Sascha Janne

Eintracht Braunschweig verstärkt die Offensive innerhalb weniger Stunden gleich doppelt. Nachdem der Zweitligist am Dienstag zunächst die Verpflichtung des Außenstürmers Youssef Amyn offiziell gemacht hatte, präsentierten die Löwen am frühen Nachmittag mit Kaan Caliskaner einen weiteren Neuzugang für den Angriff. Der 23-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2025, wie die Niedersachsen in einer Pressemitteilung bekanntgaben.

"Mit Kaan konnten wir einen weiteren offensiven Spieler mit guter Technik, viel Tempo und ausreichend Größe für das Zentrum verpflichten. Er verfügt mit seinen 23 Jahren schon über viel Erfahrung in der 2. Bundesliga und kann auch als Zehner oder hängende Spitze agieren", erklärte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann.

Braunschweigs neue Rückennummer 36 bringt Zweitliga-Erfahrung mit

Der 1,92 Meter große gebürtige Kölner stand zuletzt drei Jahre beim SSV Jahn Regensburg unter Vertrag. In dieser Zeit absolvierte Caliskaner insgesamt 85 Pflichtspiele (neun Tore) für die Oberpfälzer, bei denen er meist als hängende Spitze eingesetzt wurde. In der abgelaufenen Spielzeit konnte der 23-Jährige den Abstieg mit dem Jahn jedoch nicht verhindern und gehörte anschließend zu den fast zwei Dutzend Spielern, die Regensburg nach dem Gang in die 3. Liga verließen.

Nun geht der Angreifer in seine vierte Saison in der 2. Bundesliga - und seine erste mit der Braunschweiger Eintracht, wo er künftig die Rückennummer 36 tragen wird.