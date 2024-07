Caligiuri geht nicht mit Villingen in die Regionalliga

Er war das bekannteste Gesicht des FC 08 Villingen, doch in der kommenden Regionalliga-Spielzeit muss der Aufsteiger ohne den Bundesliga-erfahrenen Daniel Caligiuri auskommen.

Regionalliga Südwest News

Transfers

Als der frischgebackene Südwest-Regionalligist FC 08 Villingen am vergangenen Mittwochabend in seine Vorbereitung startete, fehlte Daniel Caligiuri auf dem Rasen. Der 36-Jährige, der im Schwabenland geboren wurde und neben der deutschen auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, stieß erst im vergangenen Winter zum Kader des damaligen Oberliga-Top-Klubs, half mit insgesamt zwölf Einsätzen und zwei Toren mit, das Team aus dem Schwarzwald am Ende der Spielzeit 2023/24 an die Tabellenspitze des baden-württembergischen Oberhauses zu hieven.

Nun kommunizierte der Verein die Trennung vom 1,86 Meter großen Offensivspieler: "Wir sagen Danke für deinen Einsatz und verabschieden uns von Daniel Caligiuri", heißt es in der knappen Meldung lediglich. Nach Informationen der Badischen Zeitung (bz) lagen die Vorstellungen der beiden Lager über die künftige Vertragsausgestaltung zu weit auseinander: "Die Gespräche waren von gegenseitiger Wertschätzung geprägt", wird Villingens Coach Mario Klotz in der bz zitiert, doch letztlich habe man sich über die Modalitäten nicht einigen können.

Caligiuri, der in seiner Profi-Karriere auf stolze 372 Bundesliga-Partien mit 51 Toren und 57 Torvorlagen kam und zudem 14-mal in der Champions League auflief, schloss sich nach seinem Abschied vom FC Augsburg nach halbjähriger Vereinslosigkeit im Februar 2024 den Villingern an. Er verabschiedet sich auch mit dem Gewinn des Landespokal Südbadens vom FC 08.