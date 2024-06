Caligiuri: "Das Deutschland-Trikot habe ich drunter"

Im Podcast "kicker Daily" spricht der 36-jährige unter anderem über seine EM-Erwartungen an Italien und die Doppel-Unterstützung der deutschen und italienischen Nationalmannschaft.

Für Mattia Zaccagnis Last-Minute-Kunstschuss zum 1:1-Ausgleich gegen Kroatien findet Daniel Caligiuri lobende Worte: "Der war perfekt. Wenn man als Einwechselspieler Italien so ins Achtelfinale schießt, ist das hochemotional."

"Calafiori ist schon jetzt ein Großer"

Fast so ansehnlich wie das Tor war auch der Assist des Vorlagengebers. Der spielt beim FC Bologna in der Serie A und heißt Riccardo Calafiori. Fußball-Europa ist sich sicher, dass der 22-jährige zu den ganz Großen dieser EM gehört. Weltmeister Christoph Kramer bezeichnete ihn im ZDF sogar als besten Spieler dieser Europameisterschaft. Caligiuri stimmt in die Lobeshymnen ein und stellt Calafiori in eine Reihe mit zwei italinieschien Legenden: "Nach Bonucci und Chiellini so eine Innenverteidigung zu haben, ist überragend für Italien."

Podcast Wie stark ist dieses Italien mit Calafiori? (mit Daniel Caligiuri) Der Titelverteidiger jubelt in letzter Minute, bei Riccardo Calafiori gerät nicht nur ZDF-Experte Christoph Kramer ins Schwärmen: Wie gut ist denn bitte dieser Verteidiger? Und wie gut ist Italien? Darüber spricht der deutsch-italienische Ex-Bundesligaprofi Daniel Caligiuri. Der immer zwei Trikots griffbereit hat ... Außerdem: Karriereende eines Weltmeisters und zwei Bundesliga-Zugänge. alle Folgen

Für den Mittelfeld-Mann, nach seinem Profi-Karriereende in seiner Heimat beim FC 08 Villingen spielt, ist Spanien der größte Titel-Aspirant: "Die haben eine überragende Mannschaft, viele junge Spieler, gerade auf der Außenbahn." Deutschland hätte auch die Qualität "das Ding zu holen und auf Italien bin ich mal gespannt, wie sie sich noch entwickeln", sagt Caligiuri, der neben der deutschen auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt.

Auf die Frage, wem er denn die Daumen drücke, wenn Deutschland auf Italien treffen würde, antwortet Caligiuri: "Ich war ja bei der italienischen Nationalmanschaft dabei, deswegen würde ich ein paar Prozente mehr auf Italien gehen." Auf ein etwaiges Italien-Aus im Achtelfinale gegen die Schweiz am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) ist Caligiuri aber vorbereitet: "Die spielen ja am gleichen Tag. Falls sie es nicht schaffen sollten, ziehe ich das Italien-Trikot aus und hab das von Deutschland drunter", erzählt er lachend.

Insgesamt 372 Bundesliga-Spiele

In Villingen geboren und beim SC Freiburg zum Profi gereift, verschlug es Caligiuri in seiner Karriere nach Wolfsburg, Schalke und Augsburg. Insgesamt erzielte er 51 Bundesliga-Tore.

Wie er 2015 seinen fast geglückten Sprung in die italienische Nationalmannschaft auf einem Lehrgang in Florenz erlebt hat, könnnt ihr in der neuen Folge kicker Daily hören - jetzt hier auf der Plattform und überall, wo es Podcasts gibt.