Calhanoglu-Rückkehr nach Deutschland fällt ins Wasser

Die deutsche Nationalmannschaft testet am kommenden Samstag gegen die Türkei - für Stimmung im Berliner Olympiastadion dürfte gesorgt sein. Nicht mit dabei sein wird allerdings Hakan Calhanoglu.

Hakan Calhanoglu hat Mailand erobert, diese Schlagzeile könnte man so verfassen. Nach seiner Ausbildungsstation Waldhof Mannheim, seinem Durchbruch als Profi beim Karlsruher SC und den Bundesliga-Stationen Hamburger SV sowie Bayer 04 Leverkusen war der gebürtige Mannheimer 2017 nach Italien gewechselt. Mit der Empfehlung etwa von 111 Bundesliga-Partien, 28 Toren und 22 Vorlagen.

Weiter ging's dann genauer gesagt bei Milan, wo sich der türkische Nationalspieler zu einer festen Institution entwickelte - um dann nach vier Jahren überraschend und ausgerechnet weiter zu Erzrivale Inter zog. 2021 war das - er kam sozusagen als ablösefreier Überläufer.

Und auch wenn er die Meisterschaft irgendwie kurios verpasst hatte - Inter hatte 2020/21 kurz vor seiner Ankunft den Scudetto errungen, Milan dann ohne ihn in der Spielzeit 2021/22 -, so kann gesagt werden: Calhanoglu hat sich sportlich nochmals weiterentwickelt. In bislang 214 Serie-A-Partien - 135 damals für die Rossoneri, 79 bislang für die Nerazzurri - bringt es der Standardexperte auf 37 Treffer und 54 Assists.

"Gigant Calhanoglu"

Mittlerweile ist Calhanoglu 29 Jahre alt - und hätte sein Können an diesem Samstag auch dem breiten deutschen Publikum mal wieder vorführen dürfen. Daraus wird aber nichts, denn der türkische Nationalmannschafts-Kapitän musste das anberaumte Länderspiel seiner Auswahl gegen Deutschland absagen. Der Grund: eine Infektion der Atemwege. Außerdem stehe seine Frau kurz vor der Geburt ihres Kindes, teilte der türkische Verband darüber hinaus mit.

Dabei wäre es durchaus spannend gewesen, Calhanoglu im Brennglas der deutschen Aufmerksamkeit zu sehen.

Galt der schussgewaltige Akteur damals noch eher als Zehner mit Highlight-Spielen und Schwankungen in den Leistungen, stieg er inzwischen - vor allem bei Inter unter Trainer Simone Inzaghi - in der Rangordnung immer weiter auf. Gerade seit dem Weggang von Mailands langjährigem Aufbauspieler Marcelo Brozovic (Al-Nassr) ist Calhanoglu zum Regisseur aufgestiegen - eine Art Aufbauexperte vor der Abwehr. Platz 1 in der Serie-A-Tabelle aktuell und für ihn persönlich zwölf Einsätze und schon fünf Tore sprechen eine klare Sprache. Genauso wie folgender Fakt: Bislang hat der türkische Mittelfeldspieler neun Serie-A-Elfmeter geschossen - und alle versenkt.

Calhanoglu sei "zu einem Giganten" herangewachsen, lobte Inzaghi neulich.

