Calhanoglu hämmert, Barella zaubert: Inter gewinnt in Neapel

Serie A - Highlights by DAZN 04.12.2023

6:07Was ein Strahl! Inter Mailands Hakan Calhanoglu sorgt beim Spitzenspiel in Neapel per Traumtor für die anfängliche 1:0-Führung, ehe Nicolo Barella ein Solo vom Feinsten aufzieht. Am Ende steht ein klares 3:0 zu Buche - und ein leidender amtierender Meister.