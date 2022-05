Calgary und Rangers nach Sieg in Verlängerung eine Runde weiter

Die Calgary Flames und New York Rangers haben sich in den Play-offs durch einen Sieg nach Verlängerung im entscheidenden siebten Spiel für die zweite Runde qualifiziert.

Johnny Gaudreau schoss Calgary zum Sieg. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Flames setzten sich am Sonntag (Ortszeit) zuhause mit 3:2 (0:1, 2:1, 0:0) gegen die Dallas Stars durch. Johnny Gaudreau besorgte nach 15 Minuten in der Verlängerung den Siegtreffer für Calgary. In der zweiten Play-off-Runde treffen die Flames auf die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Profi Leon Draisaitl.

Die Rangers feierten gegen die Pittsburgh Penguins einen 4:3 (1:1, 1:2, 1:0)-Heimerfolg und bekommen es in der zweiten Runde mit den Carolina Hurricanes zu tun. Artemi Panarin gelang für die Rangers in der fünften Minute der Verlängerung das entscheidende Tor im Überzahlspiel.