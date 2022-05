Vier Draisaitl-Assists, vier Tore in 71 Sekunden: Oilers gewinnen Spektakel in Alberta

Die Edmonton Oilers haben das "Battle of Alberta" gewonnen. Leon Draisaitl verlängerte seine atemberaubende Punkteserie, Connor McDavid markierte das entscheidende Tor.

"You can play 'La Bamba'!" Die Edmonton Oilers feierten einen weiteren wichtigen Sieg auf ihrem Weg durch die Stanley-Cup-Play-offs mit dem typischen Beitrag in ihrem Twitterkanal. Mit 5:4 in der Overtime bezwang die Franchise um Connor McDavid und Leon Draisaitl die Calgary Flames entscheidend und steht damit erstmals seit der Saison 2005/06 wieder in einer Halbfinal-Serie der Play-offs.

Abermals hießen die Protagonisten in dieser fünften Auflage der Serie McDavid und Draisaitl. Der deutsche Superstar legte gleich vier Mal auf für seine Nebenleute, McDavid traf nach Draisaitls Pass ins Zentrum in der Verlängerung zum jähen Aus für die Flames, die damit gegen den kanadischen Bundesstaat-Rivalen abermals den Kürzeren zogen.

Zuvor hatten die Fans im Saddledome von Calgary abermals ein Spektakel geboten bekommen. So fielen Mitte des zweiten Drittels binnen 71 Sekunden gleich vier Tore - und plötzlich stand es nicht mehr 2:2, sondern 4:4! Bei den beiden Oilers-Toren von Zach Hyman und Evan Bouchard assistierte Draisaitl ebenso wie beim 1:2 durch Darnell Nurse im ersten Abschnitt.

NHL-Rekord ausgebaut - Middleton-Wert eingestellt

Unter dem Strich baute Deutschlands Sportler des Jahres 2020 mit seiner Assist-Gala seinen NHL-Rekord: In nun bereits fünf Play-off-Spielen nacheinander hat Draisaitl mindestens drei Scorerpunkte markiert. In den aktuellen Play-offs führt der Deutsche zusammen mit McDavid mit jeweils 26 Scorerpunkten die Liga an.

In der Serie gegen die Flames kam er auf zwei Tore, 15 Vorlagen und somit 17 Punkte - das hatte in einer Fünf-Spiele-Serie der NHL-Play-offs zuvor nur Rick Middleton von den Boston Bruins 1983 geschafft (5/12/17). Und in den "Battles of Alberta" löschte er die bisherigen Zahlen von NHL-Legende Wayne Gretzky 14 Scorer-Punkte 1983) aus den Registern.

Die Oilers treffen nun in den Conference Finals auf die Colorado Avalanche um den zuletzt zweimal nicht eingesetzten Stürmer Nico Sturm oder auf die St. Louis Blues. Die Avalanche führen in der Serie mit 3:2.

"Canes" legen vor

In der Eastern Conference sind die Carolina Hurricanes gegen die New York Rangers mit 3:2 in Führung gegangen und nur noch einen Sieg vom Einzug in das Halbfinale entfernt, wo die Tampa Bay Lightning nach ihrem Sweep gegen die Florida Panthers warten. Die "Canes" gewannen in eigener Arena mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) und bleiben nach sieben Heimspielen in diesen Play-offs zuhause ungeschlagen.