Cagliari präsentiert Nicola als Ranieri-Nachfolger

Der italienische Erstligist Cagliari Calcio hat Davide Nicola als neuen Trainer präsentiert. Der 51-Jährige folgt auf Claudio Ranieri, der nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Vorsaison sein Amt ein Jahr vor Vertragsende zur Verfügung gestellt hatte. "Es ist eine Ehre, einem legendären Coach wie Ranieri auf der Trainerbank zu folgen. Das spornt mich an, noch härter zu arbeiten", sagte Nicola. Nicola hatte in der Rückrunde der Spielzeit 2023/24 den FC Empoli noch zum Klassenerhalt geführt - punktgleich mit Cagliari liefen die Toskaner auf dem ersten Nichtabstiegsrang 17 ein.