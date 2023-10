Lukaku läuft immer heißer - Roma-Sorgen um Dybala

Nach dem durchwachsenen Start in die neue Saison befindet sich die Roma auf einem sehr guten Weg - diese Richtung hat auch das Gastspiel auf Sardinien fortgesetzt. Mit einem klaren 4:1 schlugen die Hauptstädter bei Serie-A-Rückkehrer und Schlusslicht Cagliari zu, freuten sich über Lukaku, mussten aber auch einen Ausfall verkraften.

Mit zwei Treffern in zwei Europa-League-Spielen und vier Toren in fünf Serie-A-Auftritten hatte Roma-Sommerneuzugang Lukaku bereits einen starken Start für seinen neuen Klub gefeiert. Doch es geht schließlich immer besser, was sich auf Sardinien gezeigt hat.

In Cagliari beim Aufsteiger traf der bullige Belgier und Chelsea-Leihspieler nach feiner Karsdorp-Flanke mit der Brust aus nächster Nähe zum zwischenzeitlichen 2:0 (20.) und erzielte nach dem Seitenwechsel nach tollem Paredes-Zuspiel sowie nach eigener herausragender Ballbehandlung souverän das 4:0 mit einem platzierten Schuss ins linke untere Eck (59.).

Auch Aouar und Belotti treffen

Die anderen Treffer waren von Sommerneuzugang Aouar (ehemals Olympique Lyon) nach Spinazzola-Assist in der 19. Minute und von Joker Belotti in der 51. Minute gekommen. Der Stürmer hatte einen langen Ball stark heruntergepflückt, einen Gegenspieler noch fein aussteigen lassen und sauber ins Eck eingeschoben.

Damit bestätigte Belotti zugleich seine starke Woche: Schon beim 4:0 gegen Servette Genf in der Europa League am Donnerstag war der 29-Jährige erfolgreich - hier sogar doppelt.

Ehrentreffer für Cagliari - Dybala niedergeschlagen

Alles in allem war an diesem 8. Spieltag ersichtlich, dass die Qualität der römischen Mannschaft viel größer war. Cagliari war sicherlich immer bemüht, selbst etwas anzustellen - mehr als ein paar wenige Chancen kamen aber nicht zusammen. Immerhin war Nandez vom Punkt noch der 1:4-Ehrentreffer vergönnt (87.), nachdem Cristante etwas plump einen Handelfmeter verursacht hatte (85.).

Zwei erfolgreiche Trainer unter sich: Cagliaris Coach Claudio Ranieri (li.) und Roma-Macher José Mourinho. IMAGO/LaPresse

Letzten Endes stand also ein klarer 4:1-Sieg für die Giallorossi zu Buche, die damit nach schlechtem Saisonstart mit dem dritten Pflichtspielsieg in Folge zur Stelle waren und immer mehr in die Spur finden. Das Team von José Mourinho (60), der das Duell der hocherfahrenen und erfolgreichen Granden mit Claudio Ranieri (71) klar für sich entschied, musste aber auch einen Rückschlag hinnehmen. Bereits im ersten Abschnitt hatte sich Dybala bei einem Zweikampf mit Matteo Prati am linken Knie verletzt und war sichtlich emotional vom Feld gehumpelt. Nach ersten Berichten wird keine allzu schlimme Verletzung erwartet, eine genaue Diagnose steht aber noch aus.