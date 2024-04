Favoritenschreck schlägt erneut zu: Cagliari ärgert auch Juve

Cagliari Calcio erwies sich am Freitagabend einmal mehr als Favoritenschreck. Zum Sieg reichte es gegen Juventus trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung aber nicht.

Cagliari Calcio erwies sich in den vergangenen Wochen als Favoritenschreck. So bezwang der Aufsteiger vor zwei Wochen Atalanta und trotzte Spitzenreiter Inter am vergangenen Sonntag ein Remis ab. Die Sinne von Juventus Turin waren dennoch nicht wirklich geschärft. Die Alte Dame zeigte sich immer wieder fehleranfällig im Offensivspiel und ermöglichte den Hausherren damit Gegenstöße.

Die erste große Chance entstand aber nicht aus einem Konter, sondern aus einem Standard: Nach Dossenas Kopfball-Vorlage traf Zito den Ball nicht vernünftig (27.). Die Szene schaute sich anschließend auch Schiedsrichter Marco Piccinini nach Hinweis vom VAR nochmals selbst am Monitor an und zeigte dann richtigerweise auf den Punkt. Bremer hatte Dossenas Kopfball mit ausgestrecktem Arm abgefälscht. Gaetano ließ sich die Möglichkeit nicht nehmen und traf links unten ins Eck - Szczesny sprang in die andere Ecke (30.).

Szczesnys Dé­jà-vu

Nachdem Zitos Volleyschuss vorbeigerauscht war (33.), ereignete sich sechs Minuten später eine Kopie des Tores - diesmal nur mit einem anderen Schützen: Yerry Mina verwandelte den von Szczesny an Zito verursachten Strafstoß sicher (36.). Da Vlahovics Tor kurz vor der Pause wegen einer knappen Abseitsposition von Vorbereiter Chiesa zurückgenommen wurde (43.), ging es mit dem 2:0 in die Kabine.

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Spielgeschehen. Juve übte mehr Druck aus. Dennoch benötigte die Alte Dame eine Standardsituation für den Anschlusstreffer. Vlahovics Freistoß aus halblinker Position flog durch einen Spalt in der Mauer ins Netz (61.). Anschließend verteidigten die Gastgeber die Führung weiterhin aufopferungsvoll.

Yilidz verpasst sogar noch den Siegtreffer

Turin lief die Zeit davon, es drohte die fünfte Rückrundenniederlage. Diese konnte die Allegri-Elf aber noch abwenden - auch, wenn das Zustandekommen glücklich war: Dossena bugsierte eine Yildiz-Flanke mit dem Schienbein ins eigene Netz (87.). Beinahe hätten die Gäste durch Yildiz das Spiel noch komplett auf den Kopf gestellt. Der Youngster traf die Kugel aber nicht (90.+5), sodass es letztlich beim 2:2 blieb.

Für die Turiner geht es am Dienstag mit dem Halbfinal-Rückspiel in der Coppa Italia bei Lazio weiter (21 Uhr). Cagliari ist erst nächste Woche in der Liga wieder gefordert. Der Aufsteiger gastiert am Sonntag in Genua.