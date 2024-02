Cadiz will Hoffenheims Samassekou

Zieht es Diadie Samassekou direkt von der Elfenbeinküste nach Spanien? Nach kicker-Informationen gibt es Interesse von der iberischen Halbinsel am Afrika-Cup-Fahrer.

Der ist an diesem Samstag mit Mali im Viertelfinale gegen die Gastgeber gefragt (18 Uhr, LIVE! bei kicker.de) - und zu diesem Zeitpunkt vielleicht gar kein Profi der TSG Hoffenheim mehr. Denn der FC Cadiz soll um die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers buhlen. Das generelle Budget des Tabellen-18. der spanischen La Liga spricht allerdings eher für eine Leihe Samassekous, für den ein Wechsel absolut Sinn ergeben würde.

Denn der 28-Jährige, im August 2019 für die damalige Rekordablöse von zwölf Millionen Euro aus Salzburg geholt, hat längst nur noch den Status eines Reservisten inne bei der TSG. Und das schon seit Jahren. Die zwischenzeitliche Leihe zu Olympiakos Piräus in der Saison 2022/23 brachte dem Sechser, der eigentlich vom englischen Schwesterklub der Griechen, Nottingham Forest, geträumt hatte, zwar mehr Spielzeit als in Deutschland. Doch seit der Rückkehr in den Kraichgau im Sommer 2023 steht für Samassekou lediglich ein Bundesliga-Einsatz zu Buche. Und auch dieser gestaltete sich per Einwechslung in der 90. Minute beim Hinrunden-3:1 gegen den VfL Wolfsburg, bei dem die TSG an diesem Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) gastiert, entsprechend überschaubar.

Mehr Einsatzzeit beim Afrika-Cup

Auf mehr Einsatzzeiten kommt Samassekou nun beim Afrika-Cup, wenngleich nicht als absolute Stammkraft. Beim Vorrunden-1:1 gegen Tunesien überzeugte der Mittelfeldmann als Startelfspieler, im Achtelfinale gegen Burkina Faso half er in der Schlussviertelstunde mit, das knappe 2:1 über die Zeit zu bringen. Auftritte, die man in Cadiz offenkundig registriert hat.

Nun dürfte es in den nächsten Stunden um die konkreten Modalitäten gehen. Bis 2025 läuft Samassekous Vertrag bei der TSG noch, statuarisch also wäre eine Leihe bis Sommer 2024 möglich. Ein Abgang würde auch eine Entlastung der Hoffenheimer Gehaltsliste darstellen. Schließlich war in Samassekous erstem Vertrag bei der TSG, der im Zuge der Piräus-Leihe 2022 noch einmal ausgedehnt worden war, ein Jahresgehalt von 2,7 Millionen Euro vereinbart worden. Bis Mitternacht ist an diesem Donnerstag Zeit für eine Einigung zwischen den Klubs - dann schließt das Transferfenster von La Liga.