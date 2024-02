Cadiz leiht sich Ousou von Slavia Prag

Der FC Cadiz hat Abwehrspieler Aiham Ousou (24) von Slavia Prag bis Sommer ausgeliehen. Der gebürtige Schwede spielt Innenverteidiger und ist Nationalspieler der syrischen Nationalmannschaft. Bis vergangenen Mittwoch nahm er am Asien-Cup teil, wo er in allen vier Spielen der Syrer in der Startelf stand.