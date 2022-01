Dank Ocampos: Sevilla nutzt Reals Patzer

Der FC Sevilla ist Zweiter in La Liga - und nun bis auf fünf Punkte an Real Madrid herangerückt. Die Andalusier fuhren am Montagabend einen 1:0-Arbeitssieg in Cadiz ein.

Die Führung: Lucas Ocampos (Nr. 5) & Co. freuen sich über das 1:0 für Sevilla. AFP via Getty Images