Wunderschöne "Warnung" an PSG: Joao Felix trifft per Fallrückzieher zum Sieg

Gelungene Generalprobe für die Woche der Entscheidung: Barcelona löste am Samstagabend die Pflichtaufgabe in Cadiz - und empfängt nun PSG voller Selbstvertrauen zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League.

Was Real Madrid kann, kann der FC Barcelona schon lange? So oder so ähnlich lief der Samstag in La Liga. Die beiden Champions-League-Viertelfinalisten tauschten mit Blick auf die Rückspiele in der kommenden Woche kräftig durch - und gewannen jeweils minimalistisch mit 1:0. Die Königlichen auf Mallorca, die Katalanen in Andalusien.

Xavi, der erneut von der Tribüne aus zusehen musste, baute im Vergleich zum bemerkenswerten Hinspiel bei PSG (3:2) kräftig um. So begann neben Cubarsi in der Abwehr mit Fort ein weiterer 17-Jähriger. Dieser hatte dann auch nach 33 Minuten die bis dato beste Chance des Spiels, doch seine verunglückte Flanke lenkte Cadiz-Keeper Conan gerade so über die Latte. Vier Minuten später gingen die Gäste durch ein Traumtor in Führung: Eine Marcos-Alonso-Ecke wurde unglücklich an den zweiten Pfosten verlängert, wo Joao Felix per Fallrückzieher das goldene 1:0 besorgte (37.).

Eigentlich hätte die Blaugrana mit einem 2:0 in die Kabine gehen müssen, doch nach toller Einleitung von Joao Felix und mustergültiger Vorlage von Sergi Roberto scheiterte Fermin am auf der Linie klärenden Victor (44.).

Nach dem Seitenwechsel investierten die Hausherren deutlich mehr in ihr Offensivspiel. Nach 54 Minuten stand das Ramon de Carranza auch Kopf, doch nur für wenige Sekunden - Juanmi hatte bei seinem vermeintlichen 1:1 meterweit im Abseits gestanden. Nach einer guten Stunde verpasste Joao Felix das 2:0 nur um Zentimeter (61.).

Ter Stegen rettet gegen Hoffenheim-Leihgabe

Xavi brachte direkt daran anschließend mit Koundé, Lamine Yamal und dem wiedergenesenen Pedri drei Leistungsträger. Der X-Faktor blieb allerdings Joao Felix, der in Minute 72 den Ball an den linken Pfosten donnerte.

Ob des knappen Spielstands lebte die Partie von ihrer Spannung. Und beinahe wäre Barcelona bestraft worden, doch die drei Minuten zuvor erst eingewechselte Hoffenheim-Leihgabe Samassekou scheiterte mit ihrem wuchtigen Distanzschuss an ter Stegen (79.).

So blieb es letztlich beim verdienten, wenn auch knappen, 1:0 für den Favoriten. Barcelona liegt allerdings weiter acht Punkte hinter Real Madrid und darf sich wohl voll auf die Champions League fokussieren. Am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ist PSG in Katalonien zu Gast - und wird angesichts des spielfreien Wochenendes auch physisch alles reinhauen wollen.