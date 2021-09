Depay fahrlässig: Barcelona lässt auch gegen Cadiz Federn

Nächstes Spiel, nächstes enttäuschendes Ergebnis: Auch gegen Underdog Cadiz kann der FC Barcelona um den mächtig unter Druck stehenden Trainer Ronald Koeman nicht gewinnen. Der flog wie auch Frenkie de Jong vom Feld.

Die Luft wird immer dünner für den schwer angezählten Barcelona-Trainer Ronald Koeman. Gegen den FC Cadiz setzte es den nächsten Dämpfer. Die Katalanen, bei denen nach dem 1:1 gegen Granada Mingueza, Piqué, Gavi und Luuk de Jong für Alex Balde, Garcia, Sergi Roberto und Coutinho starteten, konnten zwar früh mit Dest eine erste Halbchance verzeichnen (3.), doch in der Folge flachte das Niveau rapide ab.

Trotz phasenweise 75 Prozent Ballbesitz fehlte es Barça an Körperspannung, Ideen und Spielwitz. Dafür stand auch sinnbildlich die ereignisarme erste Hälfte, in der einzig Depay noch einen Schuss Richtung Cadiz-Kasten abfeuerte (30.).

Intensive zweite Hälfte

Der zweite Durchgang begann aufregender - mit einer Chance für die Hausherren. Ter Stegen verhinderte aber Negredos Jubel (46.). Auf der anderen Seite vergab Depay gleich doppelt (51., 52.). Die letzten 25 Minuten mussten die weiterhin glücklosen Katalanen dann gar in Unterzahl absolvieren. Frenkie de Jong sah innerhalb von vier Minuten gleich zweimal Gelb und flog, trotz der überaus harten Entscheidung des Schiedsrichters Carlos del Cerro Grande, vom Feld (65.).

Angepeitscht von den knapp 15.000 Fans glaubte der nun in Überzahl spielende Underdog an den Lucky Punch und spielte immer mutiger nach vorne. Einen tollen Konter ließ Salvi Sanchez aber ungenutzt und vergab gegen ter Stegen die große Chance auf das 1:0 (81.).

Barça wartet seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg

In den Schlussminuten wurde es dann nochmal hektisch: Zunächst blockte Araujo noch gerade so einen Abschluss von Salvi Sanchez, direkt im Gegenzug setzte Depay in aussichtsreicher Position den Ball am Tor vorbei (90.+4), sodass es beim 0:0 blieb. Kurz vor Abpfiff wurde dann auch noch Koeman wegen Meckerns auf die Tribüne geschickt (90.+6).

Ohnehin: Ob der Niederländer am Sonntag (16.15 Uhr) überhaupt gegen UD Levante an der Seitenlinie steht, bleibt nach dem jüngsten Ergebnis ungewiss. Barcelona wartet seit mittlerweile drei Pflichtspielen auf ein Erfolgserlebnis und findet sich in La Liga auf Rang sieben wieder.