Joker Matheus Cunha trifft: Atletico hat in Cadiz keine Probleme

Atletico Madrid hat eine passende Antwort auf die Niederlage in der Champions League gefunden und bei Underdog Cadiz ein 4:1 eingefahren - und das mit zwei völlig unterschiedlichen Hälften.

Atletico Madrid ist eine Antwort auf das enttäuschende 0:1 in der Champions League gegen Milan geglückt. Unverändert ging die Mannschaft von Trainer Diego Simeone die Auswärtspartie in Andalusien beim FC Cadiz an - und früh waren die Rollen klar verteilt. Der Meister drückte zwar auf die Führung, blieb aber über weite Strecken zu harmlos.

Atletico verliert Gimenez - und dreht auf

Eine der wenigen erwähnenswerten Szenen: In der 34. Minute mussten die Colchoneros den Verlust von Abwehrchef Gimenez kompensieren, der nach einem Ellbogentreffer ins Gesicht als Vorsichtsmaßnahme vom Feld musste. So ging es nach einer schwerfälligen und höhepunktarmen ersten Hälfte torlos in die Kabinen. Der zweite Durchgang sollte es dann aber in sich haben. Zunächst brachte der auffällige Lemar die Madrilenen per Kopf auf Kurs (56.), die Führung baute Griezmann in der 70. Minute aus.

Simeone wechselt Entscheidung ein

Wenig später brachte Simeone Correa und Matheus Cunha - und beide Joker stachen. Zunächst vollendete Correa eine sehenswerte Kombination (76.), ehe der ehemalige Hertha-Profi Matheus Cunha kurz vor Schluss alles klar machte (90.).

Dem Underdog gelang zwar das kuriose, zwischenzeitliche 1:3 - eine Bogenlampe nach einer Hereingabe von Lozano landete im Tor - letztlich reichte es aber nicht, um die abgezockten Gäste vor Probleme zu stellen. Atletico bleibt damit weiter im Verfolgerrennen hinter Stadtrivale Real Madrid.