Caci will Ajorque auch in Mainz Tore auflegen

Anthony Caci spielt bei Mainz mal Linksverteidiger, mal Innenverteidiger. Seine Lieblingsposition ist jedoch eine ganz andere und für den 25-Jährigen ziemlich unerreichbar.

"Am liebsten spiele ich auf der Sechs oder Acht, aber seitdem ich Profi bin, habe ich das vielleicht einmal gespielt", sagt der Defensivallrounder, der nun Aaron den Stammplatz als Linksverteidiger streitig machte. Mitte der Hinrunde arbeitete sich Caci als Innenverteidiger in die 05-Mannschaft. Mit seiner Hilfe wurde der Ausfall von Maxim Leitsch, der an einem Erschöpfungszustand litt, kompensiert. Nach der Winterpause holte Mainz Andreas Hanche-Olsen dazu, der inzwischen eine feste Größe in der Dreierkette wurde.

"Als Außenverteidiger kann ich viel offensiver agieren und die Chance ist größer, Tore zu schießen, als wenn ich in der Innenverteidigung spiele", sagt Caci, der diese Freiheiten beim 3:2 in Leverkusen zu seinem zweiten Saisontor nutzte. Auch bei seinem Tordebüt am 7. Spieltag gegen Hertha BSC (1:1) war er Linksverteidiger, wurde seinerzeit für Aaron eingewechselt.

Beide Treffer gelangen Caci mit dem rechten Fuß, der sein stärkerer ist. Doch die Mainzer Nummer 19 weiß auch mit links mit dem Spielgerät umzugehen, was ihn schwerer ausrechenbar macht. "Mein Vater hat mich als Jugendlicher trainiert und großen Wert darauf gelegt, beide Füße zu trainieren", erzählt er.

Caci: "Bei Racing habe ich ihm von der linken Seite viele Tore vorgelegt"

Seit Januar hat Caci nicht nur eine neue Spielposition, sondern auch einen neuen, alten Mitspieler. "Ich habe drei Jahre mit Ludovic Ajorque in Straßburg zusammengespielt und kenne ihn sehr gut. Bei Racing habe ich ihm von der linken Seite viele Tore vorgelegt", sagt er. In der Ligue 1 kam Ajorque in 135 Spielen auf 46 Treffer, in Mainz ist der 1,96-Meter-Hüne noch torlos. "Ich unterstütze ihn ihm dabei, sich im Klub und in der Stadt einzugewöhnen. Auch unsere Frauen sind in Kontakt", berichtet Caci.

Nach den Siegen gegen den VfL Bochum und in Leverkusen hofft der Spieler am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nachlegen zu können. Drei Siege in Serie gab es unter Bo Svensson nur im April 2021. "Ich erwarte gegen Gladbach ein gutes Spiel, hoffe auf einen Sieg und freue mich auf die tolle Stimmung durch die Fans zu Hause", blickt Caci der Partie zuversichtlich entgegen.